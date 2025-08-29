Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Román enganchado por el asta del toro es volteado en Requena. Vicent Canelles

Tremenda cogida de Román en Requena

Tres exquisitas faenas de Lorenzo le sitúan como triunfador de la tarde

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:30

¡Hay Dios!, seguro, que me digan sino porque después de como cogió el primer toro de la tarde a Román no nos estamos lamentando ... de lo peor. El toro de Algarra, puro lujo en la presentación, lo que se dice un dije, le atrapó con violencia al entrar a matar. Al sentirse herido se rebeló el toro, le buscó certero, le metió el pitón por debajo del chaleco y lo zarandeó con saña en momentos interminables. Inerte Román, perdido el pitón en las entretelas de la camisola, el trance duró una eternidad sin que nadie supiésemos si el pitón había hecho carne. Camino de la enfermería en brazos de las asistencias se repuso Román, recobró la conciencia que parecía haber perdido en el zarandeo, sacó la raza de valiente, orgullo en estado puro, y volvió a la cara del toro para escenificar la victoria del hombre sobre el animal. Román recogió la justa ovación que merecía su gesta y se retiró por su pie a la enfermería desde donde lo trasladaron al hospital. Según el parte médico, el torero presenta fractura y fisura en el lado derecho y fisura en el lado izquierdo, además de una lesión en la mandíbula. El pronóstico queda pendiente de evolución para determinar si mañana podrá hacer el paseíllo en Sacedón, tal y como estaba anunciado.

