¡A los toros, a los toros!.. por solidaridad y valencianía

Torear por amor al arte es frase hecha y recurrente, pero si además se torea por amor y solidaridad con los semejantes que precisan apoyo ... y visibilidad, la acción se engrandece todavía más. Es lo que está previsto que suceda el día 11 de mayo en la plaza de Valencia, en un cartel netamente valenciano, en favor de los damnificados por la dana, que encabeza Enrique Ponce junto a los también valencianos Vicente Barrera, José María Manzanares, Román y Simón Andreu, además de incorporar un guiño a los festejos populares con la presencia de las primeras figuras de la especialidad que se las verán con un toro de Adolfo Martín nada menos.

«Es un día para acudir a la plaza. Hay motivos artísticos, el cartel es muy bueno, pero la motivación va más allá, se trata de una cuestión de corazón, de sentimientos, de valencianía. Hay que homenajear a las víctimas de tan terrible tragedia, a los que fallecieron y a los que sufrieron y sufren las consecuencias. Y es momento para recordar lo mucho que queda por hacer, no nos podemos olvidar ni acostumbrar a la dura realidad cuando hay gente que sigue sufriendo. El festival busca recaudar fondos, pero también mantener vivas las conciencias ante una herida que sigue en carne viva», de esa manera tan realista inicia esta charla el maestro de Chiva, que se puso en pie de guerra y solidaridad torera desde el primer momento en que se necesitó de su colaboración.

En los cuarteles de invierno, Ponce, Enrique, sigue fiel a su modelo de torero clásico. Colgado el vestido de luces en las vitrinas de Cetrina tras su memorable despedida el pasado 9 d'Octubre, cuesta darle tratamiento de retirado. Enjuto, las mismas hechuras, la misma pasión torera como si estuviese en vísperas de los tragos de abril y mayo que tanto ilusionan y tantos desvelos provocan a los toreros. Ya no es el caso, el maestro se bajó de los carteles tras casi medio siglo de frenética actividad y no se arrepiente de su decisión: «Era el momento y estoy feliz». Ahora trata de adaptarse a su nuevo régimen de vida y reparte su tiempo entre la familia, la atención a la hacienda que ganó en los ruedos, como diría un clásico, y a las obligaciones solidarias que conlleva su estatus de gran maestro que le permiten a la vez mantener viva la llama de su torería.

Desde que el toro negro de la riada llenó de luto y ruina a tantas y tantas familias valencianas, lleva toreados media docena de festivales, cuatro directamente pro damnificados de la dana, además del que se suspendió por la lluvia en Algeciras.

El ciclo solidario se inició el pasado diciembre en el Palacio Vistalegre, Madrid, una tournée que continuó en Utiel, Albacete y Jaén, hubo que lamentar la suspensión por lluvia (persistente y perturbador elemento) de una cuarta cita en Algeciras, y tendrá su colofón en Valencia el mismo día de la Virgen a la que profesa especial devoción. «Me avisó Josemari que estaba organizando el cartel y naturalmente me abracé a la idea, faltaría más». No solo se trata de recaudar fondos tan necesarios para aliviar las necesidades de los afectados, que también, sino de mantener viva la llama de la solidaridad que inundó Valencia esos días, de rendir homenaje a todos los voluntarios que arrimaron el hombro en los momentos más difíciles, comenta el maestro. «Hay que mantener vivo el recuerdo de lo que ocurrió, que no debería volver a ocurrir, de animar a quienes deben poner soluciones para evitar futuras tragedias y, como cuestión final, se trata de darle continuidad a una tradición que yo entiendo como obligación congénita a la condición de torero, ejercer la solidaridad allá donde se nos necesita» explica cuando se le pregunta por esa campaña de festivales que ha protagonizado.

«Últimamente hay una tendencia entre algunas figuras a no torear festivales y no lo entiendo, cuando hay motivos como es el caso, cuando se nos requiere hay que dar el paso adelante como ha sucedido siempre», continúa antes de asegurar que piensa torear todos los años uno o dos festivales para las causas solidarias importantes: «Me permitirá además mantener vivo el pulso más personal de torero. De luces ya te digo que se acabó, pero los festivales benéficos son otra cosa. Uno, dos… al año». No es novedad ni debe sorprender su predisposición. En ese territorio de la solidaridad el maestro de Chiva está entre los que más festivales de carácter benéfico han toreado en la historia con más de cuatrocientos paseíllos. «Me hacen sentir bien, lo llevo muy a gala y considero que el toreo debe fomentar esa faceta solidaria, que siempre le distinguió y tanto le ennoblece».

Del festival de Vistalegre, el primero de la serie por la dana, guarda un recuerdo muy especial, dice. Se llenó la plaza, acudieron las primeras figuras y acompañó el éxito artístico que también cuenta, claro, pero sobre todo... «Fue muy emocionante, las senyeras en los tendidos, las ovaciones y los gritos de apoyo... Madrid se volcó con Valencia y como valenciano me emocioné en muchos momentos». Estuvo muy bien organizado, resalta, y hubo unos beneficios importantes, como se publicó, gracias a la gran entrada y a la colaboración de los matadores, ganaderos y de la Comunidad de Madrid.

El maestro ha querido que los beneficios del festejo que organizó en Jaén fuesen directamente para Chiva. «Han quedado casi sesenta mil euros que entregaremos junto a las cuentas, que queremos que sean muy claras y públicas, el próximo día 23. Quiero agradecer la colaboración a los ganaderos que donaron los novillos y a los banderilleros, picadores y mozos de espada que ese día cedieron sus honorarios». El maestro acudió sin dudarlo igualmente al que la empresa Torofusión Espectáculos junto con El Soro organizaron en Utiel en el que se llenó prácticamente la plaza, lo que a buen seguro debió generar beneficios.

La serie de festivales tendrá su colofón en Valencia, el 11 de mayo, sirva este párrafo como invitación a no faltar, con la presencia de Ponce, Barrera, Manzanares, Román, Simón y los mejores recortadores. Las entradas están a la venta de manera física en todas las oficinas de Nautalia, la empresa de la plaza de Valencia que se ha volcado con la iniciativa y ha puesto a disposición su infraestructura, y también a través de la taquilla digital plazadevalencia.es.