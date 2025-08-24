Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
Logo Patrocinio
El toro Tapabocas de vuelta a las dehesas. APLAUSOS

La buena ola del toreo alcanza Bilbao

'Tapabocas' el toro La Quinta que se ganó la vida, entra en la leyenda | Un hito: Roca Rey, Borja Jiménez y Urdiales, tres toreros por la puerta grande

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:35

El indulto del toro de La Quinta, de oportuno y sugerente nombre, Tapabocas; el triunfo de Borja Jiménez que en su caso debería ser el ... definitivo abrepuertas (las feriales) en las tardes de mayor rango; el arrojo incontenible de Roca Rey, un huracán incontestable ante el toro, justo cuando el elitismo taurino runruneaba crisis en favor de un Morante por el momento, tras el percance de Pontevedra, dimitido en la playa Nazaré; una faena tan reivindicativa como bella de Urdiales, todo ello sin olvidar un buen toro de Dolores Aguirre, divisa que en Bilbao goza de un lógico aprecio, es lo más destacado que ha ocurrido en una Aste Nagusia en la que se han atisbado reflejos de recuperación bajo la amenaza de desertificación que se arrastraba desde años anteriores. Las tardes de las figuras ha acudido público como no se recordaba en muchos años y aseguran quienes están en el intríngulis de las taquillas que si no se llega a caer Morante de los carteles se hubiese alcanzado el añorado no hay billetes que es el mejor antídoto contra crisis, ataques y desafecciones oficiales. La buena ola ha alcanzado a Bilbao en una feria en la que todas las tardes hubo impactos de interés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  4. 4 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  5. 5 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  6. 6 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  7. 7 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  8. 8

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  9. 9 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  10. 10 Muere Eusebio Cuesta, policía local, durante una persecución a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La buena ola del toreo alcanza Bilbao

La buena ola del toreo alcanza Bilbao