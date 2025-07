El mundo del toreo apuesta por mantener dos grandes ferias en Valencia

Juan Sanchis Valencia Martes, 15 de julio 2025, 23:22 | Actualizado 23:30h. Compartir

Empresarios, toreros y aficionados al mundo del toreo lo tienen claro. Valencia es una plaza de primera categoría y tiene que seguir siéndolo en el futuro. Y para ello hay que buscar soluciones que pasan por potenciar la feria de julio o buscar soluciones alternativas. Todos los reunidos este martes por el Aula LP en La Beneficència estuvieron de acuerdo. Desde Víctor Zabala hasta los exmatadores Santiago López y Julián García pasando por los aficionados José María Carrau y Pepe Barea, moderados por el cronista taurino de LAS PROVINCIAS, José Luis Benlloch, coincidieron en destacar la importancia del coso de la calle Xàtiva y la necesidad de que tenga dos grandes ferias anuales. El consenso no fue tan cerrado en las fórmulas para lograrlo.

Ante los espectadores, entre los que se encontraba el presidente del Consejo de Administración de LAS PROVINCIAS, Gonzalo Zarranz, y el adjunto al director del diario, Pablo Salazar, Benlloch inició el acto con unos apuntes históricos sobre la Feria de Julio y la importancia que había tenido en el siglo pasado donde llegaron a participar los mejores toreros de la época y hubo años en los que se contabilizaron once corridas.

Pero los tiempos han cambiado. Así se encargó de precisarlo Víctor Zabala, empresario de la plaza de toros de Valencia. «Los tiempos ya no son los que eran», ha explicado y las variaciones sociales han ido por otro lado. Ha recordado que las ferias que no están unidas a un día festivo no tienen éxito. Este es su diagnóstico de lo que le está pasando a la feria de toros de julio en Valencia. «Las Fallas son un éxito, son un motor, pero la de julio no está pasando lo mismo», ha indicado. «La realidad hay que afrontarla. No conozco una plaza buena que funcione sin una festividad», ha añadido y ha puesto el caso personal de una feria de julio donde al ir a buscar un sitio para cenar le costó encontrar un establecimiento abierto.

Zabala se ha encontrado con la oposición del exmatador Julián García que calificó de su postura de pesimista. García se ha mostrado convencido de que se puede recuperar la feria de julio tal y como era en sus mejores momentos. En su opinión, hay que negociar con los principales matadores españoles «porque si se habla con ellos de corazón, estos responden. Todos ellos están en deuda con Valencia porque se han hecho grandes aquí», ha afirmado y ha indicado convencido de que si se ofrece un buen cartel la afición va a responder.

El exmatador Santiago López ha considerado que el papel de la Diputación es muy importante porque tiene que apoyar al empresario para que consiga un buen cartel que atraiga. En cualquier caso, el antiguo torero se ha mostrado partidario de mantener algunas corridas en julio y potenciar la del mes de octubre que tiene la festividad del Día de la Comunitat. «Es muy sencillo. La institución tiene que apoyar como el Ayuntamiento de Santander lo ha hecho».

Representando a la afición se encontraba José María Carrau quien ha recordado la necesidad de que Valencia mantenga dos ferias anuales para preservar la categoría. Ha rechazado de plano una plaza con sólo la de Fallas. «Mi posición es la de una plaza llena porque es la mejor defensa de la tauromaquia», ha señalado y ha apostado por reducir la de julio y potenciar la de octubre.

El otro aficionado, José Barea, ha sostenido: «Me niego a que en julio no haya toros». En este sentido, ha apostado por realizar más promoción aprovechando la popularidad de las redes sociales y por acompañar de unas actividades que acompañen al toreo.

Por su lado, el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, ha hecho el esfuerzo de acudir al acto tras pasar el día en Madrid. «Me niego a dejar perder la feria de julio», ha señalado y ha animado al mundo del toreo (matadores, aficionados, empresarios) a aportar soluciones para ayudar en la resurrección de esta fiesta: «Hemos de recuperarla entre todos». En este sentido, ha remarcado que «lo más importante es que la plaza esté llena».