Artes escénicas Tercera Setmana busca consolidarse 'Sophie', montaje de la compañía La Troupe Malabó se verá en la Sala Off de Valencia el 13 de junio. / LP El festival de artes vivas aumenta la presencia de compañías internacionales y suma la música en su cuarta edición. La cita, que se celebra del 5 al 16 de junio en la Comunitat, acoge siete estrenos y dos coproducciones y reclama más medios para ser «sostenible» NOELIA CAMACHO Valencia Miércoles, 29 mayo 2019, 00:53

Cuatro ediciones, es decir, cuatro años como los de una legislatura. Es lo que celebra este año el festival de artes escénicas Tercera Setmana, una cita que nació para copar el mes de junio con propuestas contemporáneas en las tres capitales de provincia de la Comunitat. Pero, y aunque no obedezcan al mandato de las urnas, el certamen también va a replantearse el futuro como un cambio de ciclo. Busca consolidarse. Para ello, y como aseguraron ayer sus responsables, Tomàs Ibáñez y Paco Macià, «el festival se adapta a las circunstancias y a los nuevos tiempos».

En la edición de este año, que se celebra del 5 al 16 de junio, han crecido el número de producciones internacionales. Además, presentan siete estrenos, 26 compañías e incluyen dos conciertos. La música se suma así a las artes vivas, que siguen siendo, según los directores de Tercera Setmana, el «alma del festival».

Aún así, el certamen sigue en la senda de la transformación. Para ello, necesita de medios, tanto económicos como humanos. La idea, según sus impulsores, es poder programar con dos o tres años de antelación. Es decir, ser «sostenibles» aunque el presupuesto de este ejercicio sea de 270.000 euros –pese a que aún no está cerrado es inferior al de 2018–. «Querríamos poder trabajar a medio y largo plazo con programas que no sean únicamente para la siguiente edición, sino que se pueden consolidar en un periodo de tiempo que no sea menor a dos o tres años vista», dijo Ibáñez, quien no negó que convenios como el firmado con un festival de Santiago de Chile «no se ha materializado». «En estos momentos, no estamos en condiciones de poder desarrollarlos, pero trabajamos para que eso el día de mañana sea posible», sostuvo tras lamentar que la Comunitat lleva «muchos años de desventaja».

No obstante, y pese a este tirón de orejas ante la falta de recursos, el festival presenta 54 propuestas, 42 funciones de teatro, danza, circo y música y once actividades paralelas. Así, entre la oferta internacional llegan 'El bramido de Düsseldorf', de la compañía uruguaya de Sergio Blanco -que inaugurará la cuarta edición en el teatro Principal de Valencia el 7 de junio–, o 'Money for free', del noruego John Fisherman. Asimismo, dentro de las novedades de este año se encuentran las obras teatrales 'El xiquet que volía una falda escocesa', del valenciano Adrián Novella y 'Flam', del catalán Roger Bernat, que se presentan al público por primera vez.

'El bramido de Düsseldorf', de Sergio Blanco. / LP

En este sentido, coproducciones realizadas en colaboración con la iniciativa Graneros de Creación, entre la que destaca 'Le grand tour', de la compañía Onírica Mecánica. En la cartelera, además, se incluyen otros espectáculos como 'Celebraré mi muerte', del madrileño Teatro del Barrio; 'El corazón de las tinieblas', de Metatarso; 'Wonders', el estreno de Teatro Inverso; o montajes valencianos como 'Dance Generation', de Taiat Dansa; 'All & oli. The sense of life', de los vilarrealenses La Furtiva; 'The Wolves', de La Fam; 'XX', de Escandall Teatral; o 'Sophie', un texto para todos los públicos de La Troupe Malabó.

En la parte musical, Tercera Setmana ofrecerá dos conciertos. El primero, el de la violonchelista y compositora Yamila Ríos; y el del grupo Hidrogenesse. Todas estas propuestas llegan en una edición que, a diferencia de los tres anteriores, sí tiene un lema. Bajo el leitmotiv 'Exprésate', la cita invita a reflexionar sobre «los límites de la expresión y la libertad » en un momento que «es muy frágil». Este año, Tercera Setmana se ha unido a la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes (AVANT) en la jornada 'De la escena a lo audiovisual'.