Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pellizzari gana en el Alto de El Morradero y la general sigue sin cambios
Logo Patrocinio

Russaffa Escénica: quince años, una veintena de espectáculos

Danza, circo y teatro, entre las propuestas del festival que se inaugura la semana próxima

S.V.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:34

Russafa Escènica-Festival de Tardor celebra su XV aniversario con un total de 23 propuestas que incluyen danza, circo y teatro para todas las edades; ... creación valenciana, nacional e internacional y actividades para profesionales. La programación de esta nueva edición, que lleva el lema 'Pirueta con doble salto mortal hacia atrás' y que tendrá lugar entre el 17 y el 28 de septiembre, se ha presentado este miércoles en La Nau 3 Ribes en un acto en el que han participado el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar; el director de Russafa Escènica, Jerónimo Cornelles, el diputado de Cultura, Francisco Teruel; y el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  4. 4 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  5. 5 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  6. 6 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  9. 9

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  10. 10 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Russaffa Escénica: quince años, una veintena de espectáculos

Russaffa Escénica: quince años, una veintena de espectáculos