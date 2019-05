El Palau de les Arts vira a teatro musical El conseller Vicent Marzà, la presidenta del Patronato, Susana Lloret, y el director artístico, Jesús Iglesias, ayer, durante la presentación de la temporada. / irene marsilla Flamenco, danza y zarzuela conviven con la ópera en una programación que sube un 30% la oferta artística | Plácido Domingo, Ainhoa Arteta y Mario Gas se suman a una temporada con Mozart, Rossini, Gounod y Händel pero sin producción propia para la sala Principal por falta de tiempo y presupuesto CARMEN VELASCO VALENCIA. Sábado, 1 junio 2019, 00:46

Les Arts, año cero de la era Jesús Iglesias Noriega. Desaparece la pretemporada y la temporada (marca de Livermore), pero no los precios populares en algunos títulos. La ópera copa la programación 2019-2020 pero el Palau se convierte en teatro musical con la introducción de espectáculos de danza, zarzuela, flamenco, fado y jazz. A los títulos de 'Nabucco', de Verdi, con Plácido Domingo y 'Elektra', de Richard Strauss, anunciados por LAS PROVINCIAS, se suman otros cinco: 'Le nozze di figaro', de Mozart; 'Les mamelles de Tirésias', de Poulenc; 'Il viaggio a Reims', de Rossini; 'Ariodante', de Händel; y 'Faust', de Gounod. A estos títulos cabe sumar otra ópera en versión semiescenificada, 'La finta giardiniera', de Mozart, y 'Il tutore burlato', de Martín y Soler, que será el espectáculo, bajo la escenografía de Jaume Policarpo, que itinere en Les Arts Volant, que Iglesias quiere extender a las provincias de Alicante y Castellón. Este título en valenciano junto a 'Átman, el comiat', de Ananda Dansa, son las únicas producciones para el próximo año de Les Arts. No hay creación propia para la sala Principal por falta de tiempo y por una cuestión presupuestaria, reconoció ayer Iglesias en la presentación del ejercicio 2019-2020. «No habido tiempo de cuadrar agenda de artistas», dijo Iglesias, que asumió la dirección artística el 1 de enero de 2019 pero fue elegido en julio de 2018. Ha optado por títulos «contrastados» antes de invertir cantidades que no serían muy grandes en obras que no alcanzarían la excelencia deseada, argumentó.

Las actividades de taquilla dentro de la temporada aumentan un 30%, apuntó Susana Lloret. La presidenta del Patronato de les Arts elogió la programación del coliseo que da un giro de «3600 para ser un gran teatro musical». En la renovación para el coliseo Iglesias marca distancias con el pasado. A la salida de Roberto Abbado y Ramón Tebar, avanzada por LAS PROVINCIAS, se suman novedades en el repertorio que, a juicio del sustituto de Livermore, necesitaba ser ampliado. Así, se incorpora el barroco con el título de Händel, que no se programaba desde 2008; se incluyen tres obras de la época clásica (las de Mozart y Martín y Soler); el belcanto está representado por Rossini; el romanticismo francés por 'Faust', que cuenta con un buen reparto; y el siglo XX viene marcado por 'Elektra' y 'Les mamelles de Tirésias'. Es un repertorio bastante equilibrado.

La apuesta de Iglesias pasa por traer a Valencia directores de escena potentes, como Robert Carsen, Richard Jones y Keith Warner o el regreso de Damiano Michieletto, y por ampliar la oferta artística. Así, el ciclo de danza incluye 'Átman, el comiat', 'Carmen' y 'Una oda al tiempo'; el ciclo de zarzuela trae el debut de Mario Gas con 'La taberna del puerto'; el ciclo de flamenco apuesta por Diego el Cigala, Rocío Márquez, Duquende y Manuel Lombo; y el ciclo Otras Músicas programa el jazz de Chick Corea y el fado de Mariza. Para el ciclo de Lied, para el que se creará un concha acústica, pasarán por el auditorio el contratenor Philippe Jaroussky, el barítono Simon Keenlyside o la soprano Ainhoa Arteta, que debuta en Les Arts). El programa comprende 47 funciones de ópera y de zarzuela, 19 de danza, 8 conciertos y 12 programas de apertura al público.

La presentación del próximo ejercicio se realizó en el aula Magistral, donde se despidió. En el mismo espacio se presentó el programa Fes Cultura. A la presentación acudió el conseller de Cultura, Vicent Marzà, a quien durante esta legislatura ha recibido duras críticas por la gestión de Les Arts. El reto de futuro, según Iglesias, es importante.