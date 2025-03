Maite López dice adiós a una vida dedicada al teatro

Nacho Ortega Valencia Martes, 1 de abril 2025, 01:33 Comenta Compartir

Maite López ha vivido muchas vidas en una. Maestra de profesión y actriz y directora de teatro por afición y devoción, esta valenciana ha disfrutado desde pequeña subida a un escenario y ahora, después de casi una década y media formado parte de T-Teatre, ha decidido retirarse. «¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que toca cambio de generación. Son ya 14 años sobre el escenario y en mi vida han pasado muchas cosas. A los que llegan nuevos les saco 13 años. No quería acabar siendo su profe ni su mami», explica Maite, que recuerda con cariño su papel como Hermenegilda, entre otros, una marciana a la que dio vida en 'El espacio entre nosotros' en el año que debutó como directora.

T-Teatre es una compañía surgida por la pasión por el teatro de los antiguos alumnos del colegio El Pilar de Valencia hace más de dos décadas que no ha dejado de crecer. Un grupo de chavales que, al dejar el colegio, se unieron a un proyecto que cada año representa una obra diferente. Siempre un musical. Siempre algo especial.

Maite ha representado a 12 personajes diferentes, ha dirigido tres obras y coordina, junto con María Pelayo, a un grupo de más de 20 personas que se desviven para hacer lo que más les gusta. «Cada año es una vida distinta. He estado 14 años, 12 obras (una se la perdió por el Erasmus y otra no se llegó a hacer por la pandemia), 3 como directora... Me gusta bailar, actuar, estar encima del escenario. Pero T-Teatre requiere un compromiso máximo y si no estoy al 200%, tteatre no se merece menos», admite Maite, que estos días ha vivido momentos muy emotivos con la representación de las últimas funciones.

Diferentes obras de T-Teatre en las que ha participado Maite como actriz. LP 1 /

«Mi primera obra fue en 2011 con la adaptación de LOS PRODUCTORES», recuerda Maite. Me uní al grupo gracias a Miguel Ferrando, uno de los antiguos directores del grupo, ya que coincidimos juntos como monitores en la Escola d'Estiu de la UPV y me convenció para coreografiar y entrar en el grupo«.

La última obra ha sido Campos de Athenry, con guion de Vicente Desantes, Diego Borrell y María Pelayo, un viaje al turbulento Dublín de 1916 en el que el pub El Monroe's se convierte en un refugio donde se mezclan el amor, el humor, los sueños y la pasión. Tras pasar por el Teatro Agrícola de Alboraya y agotar todas las entradas desde el primer hasta el último día, las últimas funciones fueron en el Colegio El Pilar, donde Maite recibió un homenaje inolvidable. «Fue un fin de semana superemocionante. Antes de empezar lloraban, se acercaban a mí, entonces lloraba yo. Pero todos llorábamos de emoción. Me sentí súper arropada, acompañada y feliz. Cantamos «Desde hoy», un tema que entonaba María Pelayo (la próxima directora de T-Teatre) en West Love Story, la segunda una obra original, desde 2014 con 'Antes de las 12', y en el que la letra dice 'siempre seré de aquí' y es lo que siento con este grupo », recuerda.

Y al acabar la función, el broche de oro. «Nos dieron un ramo a Irene García, que también se retira después de 10 años en el grupo y a mí, y me han escrito una carta cada uno de los miembros del grupo. ¡Cartas casi de amor! Quiero leerlas bien para poder disfrutarlas», confiesa. Además recibió el mejor regalo que puede recibir un miembro de tteatre, una ilustración de @malvereta donde salen todos los personajes que ha interpretado.

«Tengo tantos recuerdos felices...», suspira sin poder elegir uno en concreto. Luego piensa, se le ilumina la cara y traduce con palabras el sentimiento de todos y cada uno de los miembros de la compañía: «El mejor momento siempre es cuando, antes de abrir el telón, nos cogemos de las manos, nos miramos a los ojos, cantamos nuestro 'y ese tteatre ALÉ' y nos abrazamos antes de salir a escena», asegura.

Este primer fin de semana de abril se celebra en el Colegio del Pilar de Valencia 'ESCENALIA', el V Encuentro de teatro de los colegios marianistas de España. Allí está presente TTeatre, varios grupos de teatro del colegio y también Maite, que va a participar en talleres y veladas en un evento en el que los participantes conocerán cómo se vive el teatro en Valencia, harán excursiones y presenciarán alguna obra.

Y una vez acabe todo, ahora que ha bajado el telón, Maite pasará el testigo total a María Pelayo. «Es como una ruptura, pero estoy muy feliz de todo lo que me ha enseñado esta experiencia y de la familia de amigos que me ha dado. Va a ser el fin de mi carrera como actriz, pero no me voy a separar de ellos, porque ante todo… son mi familia», asegura, antes de dar las gracias «al Colegio El Pilar porque es nuestra casa y siempre nos ha apoyado. Estoy segura al 200% de T-Teatre volará muy alto y yo estaré ahí para todo lo que necesiten, apoyándoles.«. ¿Y seguir con otra compañía? Maite no tiene dudas. »Si no es con T-Teatre, no seguiré actuando, no tiene sentido«, concluye.

Temas

Teatros en Valencia