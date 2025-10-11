Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de la escenificación en el teatro Principal. LP

El patito feo albufereño

Escalante inicia la temporada de su cuadragésimo aniversario

Jose Vicente Peiró

Jose Vicente Peiró

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:32

Comenta

Escalante, centro teatral de la Diputación de Valencia, cumple cuarenta años y lo celebra de forma autorreivindicativa con su última producción en la sala de ... la calle Landerer hace diez años: L'aneguet lleig, que obtuvo el premio Max el año de su cierre por problemas estructurales y el proyecto se convirtió en nómada. Ha iniciado esta emblemática temporada en el teatro Principal, de titularidad de la Diputación, con esta misma obra, compañía y elenco salvo Manolo Maestro y Victoria Mínguez, relevados por Javier Arroyo y Judith Belmonte.

