El patito feo albufereño

Escalante, centro teatral de la Diputación de Valencia, cumple cuarenta años y lo celebra de forma autorreivindicativa con su última producción en la sala de ... la calle Landerer hace diez años: L'aneguet lleig, que obtuvo el premio Max el año de su cierre por problemas estructurales y el proyecto se convirtió en nómada. Ha iniciado esta emblemática temporada en el teatro Principal, de titularidad de la Diputación, con esta misma obra, compañía y elenco salvo Manolo Maestro y Victoria Mínguez, relevados por Javier Arroyo y Judith Belmonte.

Se trata de un montaje pedagógico que ensalza el valor de la amistad, el encanto de lo diferente y la unión como medio para conseguir objetivos, mensajes positivos en estos tiempos yoístas. Posee el atractivo envoltorio musical de Josep Zapater y Noèlia Pérez, con distintos estilos y algunos toques melódicos reconocibles. Los actores se desenvuelven con dinamismo y solvencia por el buen libreto de Alberola y Sorrentino lleno de referencias valencianas y actuales. Es un placer ver cómo han crecido en una década Anna Burguet, Neus Alborch, Héctor Fuster, Ramón Ródenas y Rebeca Artal-Dato, más los propios Zapater y Pérez, que interpretan a todos los seres albufereños con los que el patito feo Max, rechazado salvo por una amiga, se encuentra en el viaje de búsqueda de sus padres, amigos tullidos y divertidos, y enemigos feroces. El sello Albena no falla. El patito ha ganado en el Principal.

