Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva premia con 38.854 euros a cinco jugadores este sábado y el bote sube a 50 millones
Logo Patrocinio
Los tres diestros en su salida a hombros de la Joya Levantina. Aplausos

Talavante, Rufo y Marco Pérez a hombros en Ondara

La Joya Levantina recuperó viejos esplendores tras veinte años secuestrada

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:39

El maestro Talavante, Tomás Rufo y Marco Pérez, la terna al completo, a hombros en Ondara que no es una plaza cualquiera, la Joya Levantina ... fue desde siempre su nombre artístico. Era tarde de compromiso, para el futuro de la plaza especialmente, lógicamente también para el toreo y para los aficionados de la tierra que han peleado y esperado veinte años nada menos a que la autoridad autoritaria levantase el palo del sectarismo y se pudiesen volver a lidiar toros en su asolerado ruedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  2. 2 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  5. 5

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»
  6. 6 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
  7. 7

    El hombre sin rostro que cultiva la inmovilidad en la Plaza de la Reina
  8. 8

    Los desagües auxiliares de las presas de Forata y Buseo estaban inoperativos el 29-O
  9. 9 Movistar Plus anuncia la llegada de un nuevo canal para todos los clientes de MiMovistar: cómo verlo totalmente gratis sin coste adicional
  10. 10 Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Talavante, Rufo y Marco Pérez a hombros en Ondara

Talavante, Rufo y Marco Pérez a hombros en Ondara