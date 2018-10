Soleá Morente: «No hay que tener miedo a los puritanos» La cantante Soleá Morente. / PEPE MARIN La intérprete, que actúa mañana en el festival Truenorayo de Valencia, asegura que «riesgo y tradición se necesitan» SARA ROQUETA VALENCIA. Viernes, 19 octubre 2018, 01:10

El flamenco corre por sus venas, pero también la inquietud creativa. Soleá Morente actúa mañana en Valencia dentro del TruenoRayo Fest, que arranca hoy en la Mutant. La cantante presentará su último álbum, 'Ole Lorelei', un proyecto experimental con el que saca a relucir toda su tradición flamenca, además de los últimas tendencias pop.

-¿Cómo definiría la música que aparece en este álbum?

-Este disco es más experimental, una nueva aventura. Profundizo más en el flamenco con algunos cantes que aparecen como una soleá, un fandango o una alegría de mi padre. Es un viaje desde la tradición del flamenco hacia otros lugares como la psicodelia o el soul.

«Por ser hija de Morente no tengo facilidades. El sistema no favorece a la cultura»

-¿Cuáles han sido exactamente las referencias artísticas en este proyecto?

-Es obvio que la escuela Morente, que es lo que llevo dentro. También hay una parte que bebe del flamenco de los años 70 y los 80 como Los Chichos, Las Grecas o Camela. La vertiente francesa también está con autores referentes como Jane Birkin o Serge Gainsbourg. Es un viaje emocional por todas esas influencias que recibí en mi adolescencia.

-En su disco explora con los sonidos y utiliza elementos como el 'autotune'. Viniendo de una tradición tan arraigada al flamenco, ¿temió la opinión de los sectores más puritanos?

-No hay que tener miedo, sino respeto. El 'autotune' está de máxima actualidad, es un efecto que me apetecía utilizar para llevar el flamenco a algún lugar que nunca ha estado.

-Entonces, ¿la tradición no está reñida con el riesgo?

-No. Yo creo que la tradición necesita el riesgo y el riesgo la tradición. Podrían ir juntos. Sin apuesta no hay creación, si te quedas en la zona de confort no avanzas.

-¿Es de las que cree que con la música se puede expresar toda la injusticia hacia el sistema político?

-Sí. Los artistas tenemos nuestra obra, que es la herramienta con la que hacemos nuestro trabajo. Y para hacerlo bien, hay que comprometerse con el momento en el que nos ha tocado vivir. Además, me gusta ser sincera con lo que me ocurre. Me cuesta mucho separar la vida de la obra.

-Su disco salió a la luz en marzo de este año, días después de la oleada feminista del 8 de marzo, ¿hay en él alguna referencia a esta reivindicación?

-Es cierto que hay un tono femenino y de empoderamiento en muchos temas que te suben la autoestima y te animan a bailar y liberarte. Está hecho tanto para mujeres como para hombres porque vivimos en un sociedad que marca mucho lo que es moralmente correcto y lo que no. Pero cada uno debe hacer lo que necesite y no lo que quieran los demás que haga.

-¿Considera que las instituciones políticas apoyan y subvencionan las iniciativas independientes?

-Creo que cada vez se están haciendo las cosas mejor, pero la vida del artista continúa siendo complicada. Por ser hija de Morente no tengo facilidades. Las condiciones son muy duras, pero yo creo que hay que luchar contra el sistema establecido que todavía no favorece a la cultura.

-Ha actuado en grandes festivales como el Santander Music Festival o el Sonorama, ¿por qué decidió formar parte del Truenorayo Fest?

-Apoyo totalmente este tipo de eventos que cuentan con los grupos emergentes y no solo con los grandes artistas. Es un momento complicado para hacerte hueco en la industria musical, pero a la vez es muy interesante. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para trabajar y crear nuestro propio espacio.

-¿Son las redes sociales aliadas?

-Las nuevas plataformas digitales, Internet en general, ofrecen grandes posibilidades como hacer música electrónica o estar interconectados. Pero me asusta porque crean una sociedad competitiva y no competente.