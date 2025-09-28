Samuel Navalón sufre una cornada en el cuello en el festival de Algemesí El diestro de Ayora ha sido ingresado en el Hospital Universitario de La Ribera de Alzira a la espera de que las pruebas médicas determinen el alcance de la herida

La Setmana de Bous de Algemesí ha finalizado este domingo con un festival benéfico para los damnificados de la riada del pasado octubre en Valencia. En el festejo ha resultado herido de gravedad Samuel Navalón, que fue invitado por Rubén Pinar a poner banderillas, según informa la revista 'Aplausos'.

Al poner un par al quiebro, el diestro de Ayora ha sido cogido por el novillo de Carmen Arroyo, que le ha pegado una gran paliza y una cornada en el cuello.

Samuel Navalón, que se ha desmayado debido a la fuerte paliza, ha sido trasladado a la enfermería, donde se le ha estabilizado antes de ser trasladado al Hospital Universitario de La Ribera de Alzira con fuertes dolores en la cadera, brazo y hombros. Al torero valenciano se le ha practicado un TAC que determine el alcance exacto de la cornada.

