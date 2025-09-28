Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Logo Patrocinio
Una imagen de la cogida de Navalón, ya en el suelo. Aplausos

Samuel Navalón sufre una cornada en el cuello en el festival de Algemesí

El diestro de Ayora ha sido ingresado en el Hospital Universitario de La Ribera de Alzira a la espera de que las pruebas médicas determinen el alcance de la herida

Redacción

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:57

La Setmana de Bous de Algemesí ha finalizado este domingo con un festival benéfico para los damnificados de la riada del pasado octubre en Valencia. En el festejo ha resultado herido de gravedad Samuel Navalón, que fue invitado por Rubén Pinar a poner banderillas, según informa la revista 'Aplausos'.

Al poner un par al quiebro, el diestro de Ayora ha sido cogido por el novillo de Carmen Arroyo, que le ha pegado una gran paliza y una cornada en el cuello.

Samuel Navalón, que se ha desmayado debido a la fuerte paliza, ha sido trasladado a la enfermería, donde se le ha estabilizado antes de ser trasladado al Hospital Universitario de La Ribera de Alzira con fuertes dolores en la cadera, brazo y hombros. Al torero valenciano se le ha practicado un TAC que determine el alcance exacto de la cornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve este domingo
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  10. 10 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Samuel Navalón sufre una cornada en el cuello en el festival de Algemesí

Samuel Navalón sufre una cornada en el cuello en el festival de Algemesí