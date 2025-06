Los rostros de la cultura que se han citado en Les Arts

Laura Garcés Valencia Miércoles, 18 de junio 2025, 01:07 Comenta Compartir

El Palau de les Arts ha sido hoy el escenario donde se han reunido un amplio número de caras conocidas del universo cultural, en particular ... de la música y la ópera con mayúsculas. Y no sólo valencianos. Han acudido profesionales de prestigio de los más diversos puntos de España. No se han querido perder la gran gala de los Premios Ópera XXI.

En la Sala Martín y Soler se han citado directores de orquesta como Pablo Heras Casado, Jordi Francés, Francisco Valero Terribas y Daniel Abad Casanova. También los cantantes Alberto Miguélez Rouco, Ismael Jordi, Jorge Rodríguez-Norton, Jorge Franco y María Bayo. Y junto a ellos las cantantes valencianas Silvia Tro Santafé, Ofelia Sala, Marina Rodríguez-Cusì, Carmen Romeu y Maite Alberola. También se han acercado a Valencia Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real; Ignacio García-Belenguer, director general Teatro Real, así como representantes de los teatros: Liceu de Barcelona, Maestranza de Sevilla, Arriaga de Bilbao, Oviedo, Festival de Peralada, Málaga… Y con todos ellos, miembros de OLA, la asociación de teatros y festivales latinoamericanos que empieza mañana su asamblea en Valencia Una buena representación de autoridades ha acudido a la ceremonia y entre ellos se han descubierto los rostros de Ana Faus, subdirectora INAEM; Joan Francesc Marco, exdirector general INAEM; Beatriu Traver, subdirectora de música del Institut Valencià de Cultura (IVC); Álvaro López Jamar, director del IVC; Miquel Nadal, director general de Cultura y Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura. Estaba también Isamay Benavente, presidenta Ópera XXI, Pablo Font de Mora, presidente del Patronato de Les Arts; Jesús Iglesias Noriega, director artístico de Les Arts y Jorge Culla, director general del coliseo valenciano, así como Nieves Pascual, subdirectora Palau Música de Valencia, y Simone Pilone, decana de Berklee.

