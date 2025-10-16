Roca Rey y Román, entre los galardonados en los premios taurinos de Valencia

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha hecho entrega este jueves en la sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència, ... de los premios taurinos a los triunfadores de la plaza de toros de Valencia en las temporadas 2024 y 2025.

Fueron galardonados Roca Rey, Román Collado en el capítulo de matadores, el Neme como novillero y también a los matadores Nek Romero y Navalón por sus actuaciones anteriores como novilleros, los ganaderos Álvaro Martínez-Conradi, Borja Domecq y Santiago Domecq en el capítulo ganadero, Diego Ventura como rejoneador y los banderilleros José Chacón y Javier Ambel y el picador Francisco Ponz El Puchano.

El presidente Mompó que en su intervención ha defendido la tauromaquia «como símbolo de nuestra historia y nuestra identidad más profunda» ha avanzado, que «la empresa Nautalia continuará gestionando el recinto un año más, mientras se está preparando ya un nuevo pliegue de condiciones que irá en beneficio del aficionado y revalorizará la plaza como espacio cultural, social y turístico».