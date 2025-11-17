Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen que ilustra el reportaje ganador. R. C.

Los reportajes de Andros Lozano y Alberto Di Lolli sobre la crisis de los cayucos ganan el VI Premio de Periodismo David Gistau

Este año se han presentado cerca de 200 piezas de periodismo narrativo, en sus formatos de crónica, reportaje u opinión

C. P. S.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

El periodista Andros Lozano y el reportero gráfico Alberto Di Lolli han ganado el VI Premio de Periodismo David Gistau por la serie de reportajes 'Viaje al epicentro del gran éxodo de los cayucos', publicada en El Mundo. El jurado ha otorgado el premio, por unanimidad, «por la solidez de su mirada y la forma en la que consigue iluminar un asunto complejo y de alto valor informativo real en un tema de máxima trascendencia social con humanidad sin sensiblería, cercanía, honestidad, y sin rehuir la incomodidad».

Creado de manera conjunta por Vocento y Unidad Editorial, el premio tiene como finalidad reconocer la excelencia del periodismo independiente, señalar nuevos talentos y poner en relieve tanto el valor informativo como la calidad literaria de las piezas de periodismo narrativo.

Dotado con 10.000 euros, el galardón cuenta con el patrocinio de Fundación ACS y Santander. Este año se han presentado cerca de 200 piezas de periodismo narrativo, en sus formatos de crónica, reportaje u opinión, publicadas o emitidas en prensa impresa y online, y en radio o televisión.

El jurado de los VI Premio de periodismo David Gistau. Sergio Enríquez-Nistal

El jurado lo ha presidido Ana Sánchez, adjunta al director de ABC, y ha estado compuesto por Leyre Iglesias, subdirectora de Opinión de El Mundo; Manuel Jabois, periodista y colaborador de El País y La Ser; John Müller, periodista y colaborador de ABC; Eva Serrano, editora de Círculo de Tiza Editorial; Juan Soto Ivars, escritor y columnista en El Confidencial; y Gonzalo Suárez, redactor jefe de El Mundo.

