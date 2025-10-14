Novelas históricas, de ciencia ficción, intriga, y realidad social para un Planeta con récord de participación Un total de 1.320 originales se han presentado al preciado galardón, un millón de euros para el ganador, que se falla este miércoles en una cena literaria

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 14 de octubre 2025, 14:56 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

La 74 edición del Premio Planeta ha batido un récord de participación con 1.320 novelas, cuyos autores han podido por primera vez enviar sus originales a través de la web del galardón, lo que ha facilitado la presentación de un inédito número de manuscritos.

Entre las diez finalistas destacan las obras de corte histórico, aunque en menor número que otros años, de género fantástico, los thriller y novelas de intriga, las románticas, así como las que abordan problemas sociales de latente actualidad, como la falta de vivienda, la soledad, la necesidad de comunicación y el trauma. Así lo ha avanzado este martes la portavoz del jurado del Premio Planeta de Novela 2025, Luz Gabás, en una rueda de prensa en la que el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, se ha congratulado de las cifras de lectores en España (un 65% lee al menos un libro al año), especialmente entre los jóvenes, un 75%, con una subida de diez puntos en el último año.

Creuheras ha hecho un breve repaso a las cifras de Planeta, que sigue celebrando en 2025 los 75 años desde su creación por José Manuel Lara y los 74 del galardón. En este tiempo Planeta ha vendido 46 millones de ejemplares y desde la primera edición del premio se han presentado al mismo un total de 29.000 originales.

El premio, que se fallará este miércoles 15 de octubre en Barcelona, otorgará 1.000.000 de euros a la obra ganadora. Se trata del galardon literario mejor dotado del mundo, por encima, incluso del Nobel. El año pasado se lo llevó la escritora Paloma Sánchez-Garnica, con la novela 'Victoria'. La obra finalista tiene una bolsa de 200.000 euros. La entrega tendrá lugar en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el marco de la tradicional cena literaria.

El jurado del premio lo integran este año José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta. En esta edición Eslava Galán y Blecua no asistirán presencialmente a las deliberaciones, y lo harán telemáticamente por problemas de salud sobrevenidos.

La procedencia de las novelas recibidas es muy diversa. Además de España, con 687 obras presentadas, destaca América del Sur con 378. El resto de los originales proviene de América del Norte(161), América Central (41), Europa exceptuando España (36), Asia (4) y África (2). También concurren un total de 11 novelas cuyos autores no han especificado procedencia.

Las diez novelas finalistas

Entre las 1.320 obras presentadas, el jurado ya ha elegido las diez finalistas. Hay cuatro presentadas con seudónimo y entre las que seguramente estará la ganadora, como viene ocurriendo en las ediciones de las últimas décadas, en las que siempre se han llevado el premio autores y autoras que han preferido no revelar su verdadera identidad.

Se da la circunstancia de que tres de los autores que se han presentado bajo seudónimos han escogido un nombre de mujer. Se trata de 'No es tan fácil morir de amor', de Elvira Torres; '¿No es hermosa la luna?', de Selene Noctis; y 'El color de la lluvia', de Sofía García. La única presentada con seudónimo masculino, aunque británico, es 'Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del Oeste', de Keith Astra. Las otras seis finalistas con autores que sí han dado la cara son: 'La muerte de la diosa', de José Antonio Ariza; 'El destino en la esfera de un reloj', de Enrique Alejandro Santoyo Castro; 'Donde se escriben los nombres', de Blanca Montoya Landa; 'Todos ríen', de Noelia Espinar; y 'Ghosting', de Salva Rubio.

Entre las finalistas no hay un género claro que predomine sobre el resto. Hay, como es habitual, novelas de corte histórico, ambientadas en el siglo XVII o en la posguerra. Pero como ha dicho Carmen Posadas, "otros años ha habido mucho más presencia de novelas históricas". Hay también obras que vuelven la mirada a los años 90 del siglo pasado. Y las hay ambientadas en Galicia, en Barcelona, en Sevilla e incluso en Sudáfrica.

"Hay algunos libros que son híbridos, o sea, son novela histórica y fantástica", ha comentado Posadas. Gabás, por su parte, ha apuntado que, independientemente del género, considera que las novelas finalistas abordan, desde distintas perspectivas, la realidad social y las preocupaciones actuales. "Esto es común a todas, incluidas las de ciencia ficción", e incluso en las novelas históricas, en las que subyace una trama romántica, "hay una reflexión sobre la sociedad actual y sobre sus preocupaciones". Y ha añadido que hay temas muy concretos que se abordan, como la vivienda, la soledad, la necesidad de comunicación, "y sobre todo hay una idea común a todas que es la necesidad de reconstrucción individual y colectiva, y por supuesto el trauma individual y y social".

Así las cosas, este miércoles se despejará la duda de quién se llevará el millón de euros del galardón, un premio que todo indica lo recogerá Elvira Torres, Selene Noctis, Sofía García o Keith Astra, o mejor dicho los verdaderos autores que se ocultan detrás de esos seudónimos.