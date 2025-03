Rechazo de las librerías valencianas a 'El odio'

'El odio' (Anagrama), obra del escritor Luisgé Martín, recrea el caso de José Bretón, asesino de sus hijos Ruth y José, de seis ... y dos años, a los que, según la sentencia judicial, mató para infligir un daño irreparable a su mujer, de la que se estaba divorciando. Ruth Ortiz, madre de los niños, presentó una denuncia antes de la distribución de los ejemplares al entender que la publicación atentaba contra los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen de los críos. Un juzgado de Barcelona rechazó suspender la publicación del volumen, decisión que el pasado martes recurrió la Fiscalía de Menores de Barcelona.

Estos hechos han abierto un debate que trasciende más allá de la cultura, que atañe a derechos fundamentales. Esta situación obligará, a los libreros a tomr una decisión sobre 'El odio'. Si Anagrama distibruye el libro, el volumen puede llegar a las librerías de la Comunitat. ¿Qué harán los libreros valencianos? El pasado martes hubo una reunión de la junta directiva del Gremi de Llibrers de Valencia y se abordó esta cuestión. «Damos total libertad a los establecimientos», ha afirmado Juan Pedro Font de Mora, responsable de la asociación.

Entre los libreros independientes sobresale una opción: no venderlo. Mamen Monsoriu, al frente de la librería Imperio, es taxativa: «No lo voy a vender. Ni lo pediré, ni lo ofreceré ni estará en el escaparate». La librera continúa: «No voy a contribuir a que eso se venda». Monsoriu ofrece su argumento: «No tengo nada en contra del autor ni de la editorial, pero creo que se ha cometido un error al no contar con la aprobación de Ruth Ortiz», la madre de los niños asesinados por Bretón.

«Mis clientes me conocen y, de momento, nadie me ha pedido 'El odio'», explica. «Si recibo un encargo, lo pediré a la editorial pero yo no lo voy a tener a la venta», apostilla. Monsoriu se pone en el lado de Ruth Ortiz, «a la que no le han preguntado» respecto al libro que da voz al agresor. «No hay derecho que justifique eso», sentencia.

La librería Railowsky tampoco venderá el libro en el caso en que Anagrama retome la distribución de 'El odio'. «El autor debería haber hablado con la víctima superviviente y la principal afectada», detalla Juan Pedro Font de Mora respecto a Ruth Ortiz. «Escritor y editorial deberían haber consensuado un posición respecto a la madre de los niños», continúa. «Se ha actuado mal», sentencia el propietario de Railowsky, quien asegura que la creación y la libertad de expresión «hay que defenderla siempre». «Es un tema muy complejo», resalta.

Almudena Amador, de la librería Ramon Llull, entiende que el conflicto debe resolverse de acuerdo a las leyes. «No he leído 'El odio', pero sí a Luisgé Martín, que tiene una literatura interesante», apunta. Al establecimiento de la calle Corona, le sorprende que no se haya hablado con la madre de los niños.

«Sobre que la literatura y el pensamiento se acerque al mal y a cuestiones oscuras del ser humano, siempre ha sido así. Es útil explorarlo y me parece legítimo pero es importante cómo se haga esa aproxiamación y si se vulneran derechos», argumenta Amador.

Los hechos

El 8 de octubre de 2011 José Bretón asesinó en la finca cordobesa de Las Quemadillas a sus hijos Ruth y José, de seis y dos años, y quemó luego sus restos. Un crimen por el que fue sentenciado a 40 años y por el cumple pena de 25 en la cárcel de máxima seguridad Herrera de la Mancha (Ciudad Real), desde donde ha mantenido contacto telefónico y se ha carteado con el autor de libro.

En 'El odio', Bretón confiesa al periodista y escritor Luisgé Martín por primera vez que mató a sus hijos y explica cómo lo hizo y por qué. La madre manifiesta que «no se puede «de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos».

La abogada de Ruth Ortiz afirmó que los adelantos del libro «causan un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos» a la madre de los dos pequeños asesinados. «Se ofrecen detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia», señaló. Para la letrada, la publicación ahora autorizada supone el «ejercicio reiterado de la violencia vicaria, perpetuando el daño a la víctima superviviente como madre de las víctimas directas, continuando con una tortura al conocer y oír detalles que no sabía de la agonía de sus hijos, cómo el asesino preparó todo, cómo su odio y su rencor formaron en la mente del asesino un hecho terrible».

Ruth Ortiz publicó una carta en la que pedía «no dar voz a los asesinos». Mensaje que fue compartido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo quien, además, añadía que «no se puede revictimizar más a la víctima» y ponía a su disposición la ayuda del Ministerio de Igualdad.

Anagrama afirma que la obra intenta «dilucidar una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones filosóficas y éticas de la crueldad como una pulsión en lo humano, explorando cómo la sociedad y la psicología individual convergen en actos que desafían la moral».

«El tratamiento literario de 'El odio' se aleja y rechaza cualquier intención que no sea la de presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen sino al contrario, mostrando su horror», apuntan los editores, que defienden su «compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir».