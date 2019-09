Ramón Palomar vuelve a las librerías con 'La Gallera' Ramón Palomar, momentos antes de la entrevista. / JESÚS SIGNES La segunda novela del periodista valenciano, que sale a la venta el 17 de octubre, se adentra en una realidad mafiosa y depravada de la mano de las peleas de gallo C. VELASCO Viernes, 27 septiembre 2019, 23:37

Ramón Palomar vuelve a las librerías. Tras las 13 ediciones vendidas de 'Sesenta kilos' (Grijalbo), el periodista valenciano no abandona la novela negra. La editorial ha vuelto a confiar en el periodista para 'La Gallera', que estará a la venta el 17 de octubre. Es «una novela negra renegra, donde todos los personajes aspiran a convertirse en el gallo del corral que domine el lumpen», explica el colaborador de LAS PROVINCIAS.

Por 'La Gallera' figuran sicarios, traficantes, militares chanchulleros, un policía absolutamente corrupto, mujeres fuertes, narcobeatos colombianos chiflados y muchas ansias de venganza por parte de todos los personajes. La obra es eminentemente coral. Por las casi 500 páginas de la novela transitan Gus, un sicario de pasado turbulento y enganchado a la violencia; Santiago Esquemas, un joven muy brillante que se inicia en la Policía pero descubre muy pronto los beneficios que se pueden extraer practicando la violencia; Don Niño Jesús, líder mundial de un opaco y poderoso clan de narcobeatos; Ventura Borrás, sargento de la Legión que participa en múltiples chanchullos desde África; Generoso Coraje, jefe de un clan dedicado a las peleas de gallo; Basilio Galipienso, gallero profesional experto que adora y ama a sus animales de pelea; y Sacramento Arrogante, la mujer que agarra las riendas de otra organiza de narcotráfico cuando su novio sufre un problema.

Palomar, articulista de LAS PROVINCIAS, se ha tomado la licencia de jugar con los nombres de los personajes. Un ejemplo: en la ficción Willy Ramos es un veterano traficante que decide traspasar el negocio a 'el Rubio'; en la realidad Willy Ramos es el pintor colombiano, afincado en Valencia, y amigo personal de Palomar. La apropiación nominal es «un divertido homenaje», explica el novelista.

Las peleas de gallos sirve trama superficial para bucear en una realidad mafiosa, depravada y putrefacta. 'La Gallera' empieza en 2000 pero la trama alcanza hasta 2019. Los escenarios de la novela son Dénia, Madrid, Ceuta, Ibiza y Valencia.

Con 'La Gallera' Palomar pretende que el lector «se entretenga, que lo pase bien» y reivindicar «la pureza del género negro». Explica la segunda afirmación:«Últimamente a la novela de suspense, misterio o 'thriller' se le coloca la etiqueta de novela negra, pero no es exactamente lo mismo. 'La Gallera' no es un juego ni un rompecabezas. No me interesa tanto el laberinto de la investigación como el de exponer una serie de tramas para mostrar la putrefacción de una parte de la sociedad. Soy consciente de que voy a contracorriente». Se muestra convencido de que su apuesta literaria, aunque no esté de moda, matiza, «puede tener aceptación en los lectores por su originalidad tanto de ambiente como de personajes».

A la pregunta de si Palomar, curtido en el periodismo, se siente novelista, confiesa: «Con esta segunda novela empiezo a sentirme escritor, pero en el fondo nunca te acabas de sentir escritor. Pienso en los mitos que tengo, como Valle Inclán, Cela, Azorín, Josep Pla, Cormac McCarthy, Raymond Chandler, y ante ellos me siento una especie de insecto. La historia de la literatura tiene nombres gloriosos que han forjado mi personalidad. La palabra escritor imprime respecto. En la literatura ni soy intruso ni militante, me siento francotirador».