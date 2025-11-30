Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
Logo Patrocinio

Rafael Paula en Valencia: en la tertulia y en la arena

La muerte del torero ha revivido su leyenda a mayor gloria del personaje porque hay que convenir que este Paula, además de diestro, ha sido un personaje que cautivó no solo a la afisión sino también a la clase intelectual del momento

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

La muerte de Rafael de Paula ha revivido su leyenda a mayor gloria del personaje porque hay que convenir que este Paula, además de torero, ... ha sido un personaje que cautivó no solo a la afisión sino también a la clase intelectual del momento. Los medios se han lanzado a glosar su personalidad. Gitano de Jerez, cuestión que por sí sola imprime carácter, torero de inspiración, de mucha novela, pocas/ninguna facultad física, consecuencia de unas rodillas maltrechas que le forzaban a torear con los brazos y con las muñecas, que es fundamento que trajo al toreo su padrino, nada menos que Juan Belmonte, y poseedor, el Paula, de lo que él mismo denominaba soplo -«yo tengo soplo, que es algo que muy pocos han tenido», reivindicaba con orgullo, condición que es virtud exclusiva de los de su raza y que cuando el periodista equiparaba a misterio, a un no se qué que acompañaba a algunos elegidos, aceptaba a regañadientes «Pues bien, ese misterio que dice usted lo tengo yo», remachaba, así que no seré yo quien le niegue tal tesoro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  3. 3 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  4. 4 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  5. 5 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  8. 8 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  9. 9 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  10. 10 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rafael Paula en Valencia: en la tertulia y en la arena

Rafael Paula en Valencia: en la tertulia y en la arena