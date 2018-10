El público no acusa el vaivén de Les Arts 'I masnadieri', de Verdi, es una de las apuestas de Les Arts para esta temporada y se verá en febrero. / michele crosera El coliseo retiene a 2.720 abonados tras la marcha de Livermore y la dimisión del director musical NOELIA CAMACHO VALENCIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:42

No han sido buenos tiempos para el Palau de les Arts de Valencia. Más bien se podría decir que ha vivido un año convulso y con vaivenes, que se inició con la renuncia del entonces intendente Davide Livermore el pasado mes de diciembre. Tras su marcha, en la que dejó claro que no quería se cómplice «del deseo de cerrar Les Arts», la conselleria de Cultura aprovechó para renovar el patronato, cambiar los estatutos de la institución y abrir un procedimiento público para elegir al nuevo titular del coliseo. Pero los plazos se fueron alargando. Los propios responsables de la entidad han seguido trabajando, pero desde el departamento que dirige Vicent Marzà se habló de que este tiempo iba a ser de transición. Es más y aunque la temporada se mantiene, el nuevo director artístico, Jesús Iglesias Noriega, elegido mediante concurso público, no tomará posesión del cargo hasta el 1 de enero.

Pese a todos estos cambios, Les Arts, al menos, ha conseguido retener a sus fieles. No ha sufrido un descenso de abonados e, incluso, ha visto cómo han aumentado en 51 la cifra de esta temporada. Tal y como ha podido saber LAS PROVINCIAS, el centro operístico ha vendido 2.720 abonos para la oferta operística de 2018-2019, una cifra similar a la del ejercicio anterior, cuando se situó en 2.669.

Los adeptos al centro operístico mantienen su confianza en un auditorio que este año ha optado por programar menos representaciones aunque de montajes del repertorio lírico más conocido. Los abonados de Les Arts, además, tendrán que esperar hasta el 1 de enero del próximo año para ver cómo trabaja el nuevo director artístico, Jesús Iglesias Noriega, que fue elegido el pasado junio.

Los 2.720 fieles al coliseo asistirán a una temporada que subirá el telón este ejercicio con 'Turandot', de Puccini, el elegido para dar el pistoletazo de salida a la pretemporada este mes. Esta producción del coliseo, que como es habitual sacará a la venta entradas a precios populares de entre 7 y 50 euros, tendrá seis funciones. Se estrenará el 17 de octubre y estará dirigida por el joven maestro Alpesh Chauhan. Después llegará 'La flauta mágica', de Mozart. Será la encargada de abrir la temporada oficial de Les Arts en diciembre. Es una coproducción del centro operístico con el Festival Macerata y tiene como director de escena a Graham Vick. Este es el espectáculo que ha generado polémica al pedir figurantes sin remuneración, un hecho que ha levantado las críticas del sector de la danza y de los actores de la Comunitat.

Asimismo, de Verdi, un valor seguro para el coliseo, el Palau ha recuperado una de sus obras menos representadas: 'I masnadieri', que estará dirigida por el maestro Roberto Abbado en febrero. El director italiano también tomará las riendas de 'Rigoletto', de Verdi (mayo de 2019) y de 'Lucia de Lammermoor', de Donizetti. La programación lírica concluye con la zarzuela 'La malquerida', de Manuel Penella, en la producción de Les Arts con los Teatros del Canal.

En la oferta del auditorio también estarán el valenciano Jordi Bernácer, que dirige mañana a la Orquesta de la Comunitat en un homenaje a Matilde Salvador y Claude Debussy; el director Christopher Franklin, que celebrará los cien años del nacimiento de Leonard Bernstein; y otros dos conciertos, el homenaje de la Orquesta de la Comunitat a Joaquín Rodrigo y la actuación del principal director invitado del coliseo, el también maestro valenciano Ramón Tebar.