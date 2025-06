Avelina Prat: «No creo que el cine valenciano sea diferente del que se hace en el resto de España»

Tras su alabada ópera prima 'Vasil', la directora valenciana Avelina Prat ha regresado a las salas con 'Una quinta portuguesa', película estrenada el 9 de ... mayo para relatar una historia que viene para confirmar su sello como autora. La obra ha llegado a las pantallas tras su paso por la Competición Oficial del Festival de Málaga donde conquistó a la prensa y también al público. La cosa pinta bien para la película y para su realizadora, que hoy conversa con LAS PROVINCIAS. Avelina Prat habla de 'Una quinta portuguesa' y también del cine valenciano, un concepto que no comparte porque no ve las producciones de la Comunitat «como algo diferente del cine que se hace en el resto de España».

–¿Por qué eligió el suspense para esta película?

–Creo que cualquier buena historia encierra algún tipo de enigma. Así, introducir elementos de suspense, incluso casi de thriller sirven para mantener la tensión y el interés por lo que está sucediendo. Lo quería utilizar para otro tipo de narrativa. Pero, no haciendo género, sino con una narración más pausada, de diálogo y de personajes.

–¿Dónde quiere llevar al espectador, qué le plantea?

–No es una película con mensaje. Hablamos de varias cosas. Por una parte planteamos si es posible encontrar tu propio hogar en un lugar distinto al de tu origen; si se puede encontrar una familia que no es la tuya, sino que te la encuentras por el camino a partir de las vivencias. También planteamos las segundas oportunidades y cómo miramos al otro.

–¿Se puede encontrar una nueva familia más allá del origen y la sangre?

–Creo que sí. Depende del caso de cada uno. La familia original a veces está muy bien, pero en ocasiones uno construye su entorno con sus amigos u otras personas que no tienen nada que ver con los lazos de sangre. Las dos cosas son posibles.

–En el momento de dar a conocer su película, también se plantea que es posible encontrarse con un personaje del arte o de la literatura y creer que la vida propia podría ser como la de esos personajes ¿Tiene algún personaje de la literatura o del cine cuya vida habría deseado para usted?

–Bueno, no tengo un personaje en el que pudiera vivir otra vida. Sí que fantaseo siempre que veo una película o leo un libro, para eso leemos. Pero, creo que me identifico más, porque lo estoy leyendo últimamente, con las historias de Enrique Vila Matas en las que mezcla realidad y ficción, en las que uno es lo que es, pero también otras cosas.

–¿Somos realidad y ficción?

–Sí, somos un poco de todo.

–¿Esa condición nos ayuda a vivir?

–Sí. La imaginación siempre ayuda.

–¿Por qué se hizo directora de cine?

–Lo que más me apasiona del cine es contar historias. Hay otros compañeros que tienden a que les guste más el aspecto visual o ver el cine como herramienta más completa que reúne muchas disciplinas, pero para mí lo más atractivo es la oportunidad de contar historias. También me gusta mucho la parte artesanal para fabricar las historias.

–No tiene escogido un personaje que querría ser, pero ¿tiene alguno que le gustaría llevar a la pantalla por sentir especial predilección hacia él?

–No tengo ninguno pensado, pero sí que me viene mucho a la cabeza uno, que ya hay un personaje que lleva su nombre en esta película que es Gaustín de la novelas del búlgaro Gospodínov. Siempre he pensado que me gustaría rodar una película con un personaje así. Le daré vueltas.

–¿Cómo ve la situación del cine valenciano?

–No entiendo el cine valenciano como algo independiente y diferente del resto del cine que se hace en España. Lo que se hace en Valencia son obras y personas concretas. No creo que exista una realidad que se llame cine valenciano como en otras comunidades autónomas, como Galicia, donde sí se ven ciertas similitudes. Creo que va mejorando y que cada vez salen más directores y directoras con propuestas mejores y diferentes. Están Chema García Ibarra, Elena López Riera o Álex Montoya. Se empiezan a ver películas que trascienden.

–Se escuchan quejas en el sector de que en la Comunitat no se ayuda lo suficiente a los rodajes. Se dice que en otras comunidades autónomas hay más ayudas. ¿Es así?

–Depende de con quién nos comparemos. Conozco la situación en Cataluña y allí sí que hay más ayudas económicas y más apoyo. Supongo que estaremos peor que en unas comunidades y mejor que en otras.

–¿Cómo ve rodar en la capital del Turia?

–Yo he rodado en Valencia. Lo veo muy bien. Es más fácil que hacerlo en Madrid o Barcelona. Valencia es más amable, menos agresiva. En Madrid están hartos de tanto rodaje y es complicado.

–Dado que cada vez se rueda más en esta ciudad, ¿se puede decir que ya cuenta con prestigio suficiente para que las productoras las busquen para sus proyectos?

–Creo que sí. Valencia ofrece muchas cosas además de la ciudad hay un montón de lugares atractivos.