Las peritos ratifican ante la jueza que el IVAM compró obras de Rueda no originales Un hombre observa la escultura 'Arquitectura roja', obra de Gerardo Rueda. / efe Las expertas del Ministerio de Cultura subrayan que nunca se deben adquirir piezas de esas características con dinero público A. RALLO Miércoles, 19 junio 2019, 01:29

valencia. Las conclusiones de la pericial que asegura que las obras de Gerardo Rueda que compró el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) bajo la dirección de Consuelo Císcar no se pueden considerar originales fueron ratificadas ayer ante la jueza. Las dos expertas declararon por videoconferencia ante la instructora que analiza las irregularidades en la gestión de Císcar en el recinto cultural. Las especialistas, miembros de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Ministerio de Cultura, expusieron con contundencia los argumentos que ya plasmaron en el dosier que entregaron en el juzgado hace un mes. Añadieron, además, que con dinero público -asunto diferente es lo que quiera hacer un coleccionista privado- no se deberían adquirir ese tipo de obras. La compra por parte de un museo requiere de un plus de garantía, de mayores precauciones a la hora de velar por el dinero público, indicaron. La inversión en obras del escultor superó los tres millones de euros.

El informe y la ratificación de ayer resultarán clave para el devenir judicial de la causa. Las defensas trataron de desvirtuar el informe de las especialistas con una documentación que encontró el hijo de Rueda en la que su padre le facultaba para «producir, exponer y comercializar» ejemplares de las esculturas, así como a cambiar «las escalas y materiales según la conveniencia y necesidad que estime oportuno».

Pero las dos expertas no modificaron su dictamen. Sostienen que esos documentos son demasiado genéricos para que una obra pueda considerarse original a partir de esas indicaciones. Se requeriría de unas instrucciones más precisas y exhaustivas. Así, las obras adquiridas por el museo valenciano se tratarían, en realidad, de interpretaciones libres de su hijo, pero que carecen de cualquier valor económico. El perito propuesto por la defensa sostuvo que las obras de Rueda sí se pueden considerar originales.

Rebaten la defensa del hijo de Rueda: las instrucciones que dejó su padre son muy genéricas

No fue la única declaración de la jornada. También compareció como perito Josep Salvador, que formaba parte de la Comisión del Ivam que daba el visto bueno a la compra de todas las piezas. Salvador, por un lado, coincidió con las dos expertas del ministerio en que no se pueden considerar obras originales. Pero, además, añadió que él no estuvo presente en la reunión en la que se dio la aprobación para la incorporación de esas piezas pese a que su firma figura en el acta.

Las peritos del ministerio detallaron en su informe que no se seguían los criterios establecidos para garantizar la originalidad de una obra. Por ejemplo, en algunas de las piezas adquiridas por el IVAM «no están firmadas, ni numeradas, ni llevan marca acreditativa de ser pieza original o única, vaciado o prueba de autor». No existe un criterio único para marcar la pieza y verificar si es copia, original, edición limitada o pieza única, subrayaron. De igual modo, criticaron el uso de la firma de Gerardo Rueda, que se usaba «a discreción». De hecho, en la fundición donde se elaboraron las obras ahora cuestionadas tenían una firma del artista de haber trabajado con él en el pasado. Por si lo anterior no fuera suficiente, el dosier añade que los herederos no pueden decidir acerca del número de ejemplares, como parece que ocurrió en este caso, sino que eso corresponde en exclusiva al autor.