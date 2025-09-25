¿Cómo salvar al periodismo? José Alberto García presenta 'Águilas y colibríes' El próximo miércoles 1 de octubre a las 19 horas en el Hotel Inglés y organizado por la fundación COSO.

Muchas personas piensan que el periodismo está muerto, que siempre es tendencioso, que no sirve de nada en un mundo regido por el algoritmo. Esta idea alimenta un hecho casi todavía peor: los periodistas, en muchos casos, se ven obligados a producir noticias en grandes cantidades (porque es lo que se les exige) y sin la profundidad y el rigor necesarios.

Esta reflexión es la que llevó al profesor universitario José Alberto García Avilés a escribir un libro. Se trata de 'Águilas y colibríes: periodistas innovadores en Europa' (Editorial Playhacks). Reúne propuestas y reflexiones para repensar y transformar el oficio periodístico. La presentación del libro será el miércoles 1 de octubre a las 19 horas en el Hotel Inglés (C/Marqués de Dos Aguas, 6, Valencia). La entrada es gratuita con confirmación previa al correo electrónico coso@fundacioncoso.org

Al escritor le acompañarán Juan Candela, director de Negocio Digital de Las Provincias; y Elvira García de Torres, profesora de Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera. En sus páginas, García Avilés recoge las entrevistas realizadas a una treintena de profesionales que destacan por su trayectoria, visión y aportaciones, y que comparten un rasgo común: están impulsando la transformación del periodismo.

Con un estilo ameno y basado en relatos cercanos, el libro se dirige a todos aquellos interesados en comprender los retos actuales de la profesión y las soluciones que están surgiendo. Entre los temas que aborda figuran: periodistas que construyen nuevos medios de comunicación, los robots fabrican las noticias, innovación: su lado oscuro y su potencial transformador, líderes que cuidan y confían, una relación especial con sus audiencias y e poder de las historias.

José Alberto García Avilés es periodista, profesor y soñador. Da clase en el Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Forma parte del equipo que creó los estudios de Periodismo en esta universidad hace ahora 20 años. José Alberto hizo Artes Liberales en Dublín, donde descubrió la importancia de hacer amigos, hablar inglés, amar la cerveza y no desanimarse si te cierran muchas puertas. Luego estudió Periodismo en la Universidad de Navarra, donde hizo la tesis doctoral. Trabajó en los informativos de TeleElx y en una productora audiovisual.

José Alberto escribe en la Revista sobre Innovación en Periodismo, donde analiza las tendencias, cuenta historias y entrevista a los profesionales que marcan la diferencia. Ha publicado más de un centenar de trabajos sobre periodismo e innovación y ha recibido premios a la excelencia docente y a la investigación en la Universidad.

Le encanta escuchar a los Beatles, pasear, observar a los pájaros y escribir microrrelatos. Águilas y colibríes: periodistas innovadores en Europa es su tercer libro, publicado en colaboración con el periodista sevillano Javier Padilla.