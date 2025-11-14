La película 'Una quinta portuguesa' triunfa en los Premios Lola Gao

La película 'Una quinta portuguesa', de la cineasta valenciana Avelina Prat, ha triunfado este viernes en los VIII Premios Lola Gao de la Academia Valenciana ... del Audiovisual (AVAV). El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) ha acogido la ceremonia de entrega de esta edición que ha confirmado el crecimiento sostenido del audiovisual valenciano, el refuerzo de la diversidad y la consolidación de estos galardones como su gran escaparate anual. Una ceremonia conducida por la actriz Inma Sancho y dirigida por Rafa Piqueras, con guion de Laura Pérez.

La cinta de Avelina Prat ha cosechado siete galardones, entre ellos los de mejor largometraje de ficción, dirección y guion. También se ha llevado el de mejor música original para Vincent Barrière; el de montaje y postproducción, para Juliana Montañés; mejor sonido, para Iván Martínez-Rufat; y mejor actor protagonista, para Manolo Solo.

Otro de los trabajos premiados ha sido 'Un bany propi', dirigido por Lucía Casañ. Se ha llevado el galardón del jurado joven al mejor largometraje, otorgado por los académicos júnior de la AVAV, y se ha impuesto en la categoría de mejor actriz protagonista, que ha recaído en Nuria González.

'Pequeños calvarios', de Javier Polo, también ha destacado con dos reconocimientos. Uno se le ha concedido en el apartado de mejor dirección de fotografía, para Beatriz Sastre; y el otro, en el de mejor vestuario, para Ruth Sempere.

Víctor Palmero ha recibido el premio a mejor actor de reparto por 'Cel meu infern teu', y Gloria March el de mejor actriz de reparto por 'La cena', cinta que ha sido reconocida, además, por su dirección artística, a cargo de Maje Tarazona. En dirección de producción ha sido premiada Lorena Lluch por 'La buena letra', dirigida por Celia Rico, que también se ha impuesto en el apartado de maquillaje y peluquería, con galardón para Esther y Pilar Guillem.

En el ámbito documental, 'Equipo Crónica. Arte de trinchera', dirigida por Rafa Sesa y Felipe Villaplana, se ha impuesto como mejor largometraje, mientras que 'Los chicos con las chicas', de Claudia García de Mateos, se ha aupado como mejor cortometraje documental. En animación, el premio al largometraje lo ha obtenido 'El tesoro de Barracuda', de Adrià García, y el de cortometraje ha sido para 'Carmela', de Vicente Mallols. En ficción corta, 'Còlera', dirigida por José Luis Lázaro, se ha alzado triunfadora. La categoría de canción original el jurado ha distinguido a 'Caminar el tiempo', perteneciente a la película 'Parecido a un asesinato' y compuesta e interpretada por Blanca Paloma y Luis Ivars.

En cuanto a las producciones seriadas, 'Favàritx', de TV On Producciones, Empatic Comunicación y Marketing y Volf Entertainment, ha sido reconocida como mejor serie de ficción, mientras que 'Informe', en su segunda temporada, de Bisílaba, ha obtenido el premio a mejor serie documental. Por su parte, 'BAMBAS!', de DevilishGames, se ha alzado con el galardón a mejor videojuego. Una categoría que consolida su espacio dentro del ecosistema creativo valenciano y refuerza la singularidad de los Premios Lola Gaos como la única cita audiovisual del Estado que distingue el desarrollo de videojuegos. El jurado, integrado por María Tinoco (Valencia Game City), Gonzalo Girault (Radient Game Studio) y Juan Novella (Groovel Studio / GamEsp Audio), ha destacado la originalidad y el compromiso del estudio DevilishGames, y la AVAV ha agradecido su implicación en un sector en plena expansión.

Nuevas categoría

La gala ha celebrado también por primera vez los premios a formatos de proximidad, en colaboración con el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana. 'Càmera i acció', de Canals Ràdio, ha sido distinguido como mejor programa de radio de proximidad; 'Xino Xano', de Microfilm 2.0, como mejor programa de televisión de proximidad; y la campaña 'All i Pebre', de Mar Navarro Herráiz, como mejor campaña publicitaria comprometida. Teresa Cebrián, presidenta de la AVAV, ha dado las gracias al presidente del Consell, José María Vidal, por esta alianza institucional. Según ha subrayado, «con estas nuevas categorías cerramos un círculo que permanecía abierto y consolidamos unos premios que representan, ahora sí, a todo el audiovisual valenciano».

Ampliar Todos lo galardonados sobre el escenario del ADDA. LP

Con un total de 458 candidaturas presentadas, un 30 % más que en la edición anterior, esta octava convocatoria de los Premios Lola Gaos ha batido récord de participación y ha reflejado la fuerza creativa, territorial y profesional del sector audiovisual valenciano.

Uno de los momentos más especiales de la noche ha sido el homenaje al guionista y dramaturgo Rodolf Sirera, que recibió el Premio de Honor de esta edición por su extensa trayectoria y su papel fundamental en la construcción de la narrativa audiovisual valenciana. El público del ADDA se ha puesto en pie para ovacionarlo, y el galardón se lo ha entregado su amigo y compañero de profesión Carles Alberola.

La ceremonia ha transcurrido en un ambiente festivo, emotivo y comprometido. La presidenta de la AVAV ha dedicado unas palabras a las personas afectadas por la dana y ha reivindicado el papel de la cultura como motor de recuperación. «Continuaremos a vuestro lado, porque esta es nuestra esencia», ha recalcado Cebrián.

En un discurso que ha marcado el cierre de su mandato tras cuatro años al frente de la junta directiva, también ha reclamado estabilidad institucional y una política cultural sostenida que garantice el desarrollo del sector. «Todavía nos falta una apuesta decidida por nuestras historias, nuestra lengua y nuestra gente. Pero nunca habíamos estado tan cerca de consolidar un sector fuerte, orgulloso y respetado», ha afirmado Teresa Cebrián.

Asimismo, la presidenta ha remarcado la necesidad de ampliar la representación de las mujeres en la Academia y ha animado a sus compañeras a participar activamente. «Las mujeres apenas representamos el 30 % de las personas académicas. Compañeras, ¿a qué esperáis?». Con este mensaje, Cebrián ha vuelto a subrayar la importancia de la igualdad, la cooperación y la fortaleza colectiva como pilares del sector.

Poco después, ha tomado un momento para agradecer el trabajo de la junta directiva saliente, que ha subido al escenario entre aplausos del público. Lejos de presentarse como una despedida solemne, el gesto ha simbolizado la continuidad del proyecto académico y el reconocimiento a quienes han sostenido la institución durante los últimos cuatro años.

La octava edición de los Premios Lola Gaos ha dejado una fotografía nítida de lo que hoy es el audiovisual valenciano. Según la AVAV, es un sector maduro, plural y en constante transformación, que celebra su presente mientras construye su futuro con orgullo y determinación.