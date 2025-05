Pecos vuelve a romper el corazón de los quinceañeros de los ochenta en Valencia

Han triunfado en Valencia. El moreno y el rubio de Pecos, los hermanos Francisco y Pedro José Herrero Pozo, lo han vuelto a hacer 45 ... años después. El dúo que enamoró a una generación abriendo 'Esperanzas' para pares de corazones, que clamaba 'Háblame de ti', cantaba a una 'Guitarra', emocionaba con 'Y te vas' y los 'Acordes' del inolvidable 'Concierto para adolescentes', ha regalado a los fans de los ochenta el regreso a los 15 años. Les han vuelto a romper el corazón.

Ha sido una gran fiesta remember, una revisión discográfica -si no de la vida de los que rondan los sesenta- en la que a medida que iban sonando los clásicos el ambiente se encendía. 'Y te vas' ha abierto el fuego dando paso a los «recuerdos que emborronan mi tristeza» convertidos esta noche en memoria de las mejores experiencias de unos fieles entregados que bailaban en un tendido que parecía moverse.

Recuerdo para los afectados por la dana

El público que alimentó uno de los mayores movimientos de fans al calor de cassettes, discos de vinilo, peticiones en el radiofónico 'Cada canción un recuerdo', reportajes en 'el Super Pop' y conciertos sin permiso de casa a la luz de los mecheros, ha llenado la plaza de toros a cuyo escenario han saltado los dos artistas vestidos de negro y con Pedro tocado con sombrero. Sus primeras palabras, visiblemente emocionados, han sido para «todos los que padecieron la dana» a quienes han dedicado «nuestro recuerdo con todo nuestro cariño». Y ha sonado el primer gran aplauso de la noche al que han seguido unos cuantos más, tantos como canciones han interpretado.

No ha servido esta noche el verso de Neruda que reza 'Nosotros los de entonces ya no somos los mismos'. No, no. Los que estaban eran los de entonces. Lo han demostrado. Se las sabían todas. No han fallado en ninguna canción.

Coreados, aplaudidos y ovacionados: «¡Pecos, Pecos, Pecos!», los cantentes durante hora y media han entonando las estaciones de un emocionado viaje en el tiempo dando lo mejor de sí mismos. Están en forma. Eso sí, ellos y también el público, parecían más serenos. Debe ser cosa de los años.

«Saltad, bailad, cantad». Ha sido la invitación de los artistas a sus entregados fieles. «Ojalá las canciones os traigan buenos recuerdos», han dicho. Se puede afirmar que lo han hecho. Se descubría en los rostros de madres e hijas, de hermanas, de amigas, de maridos y mujeres que se han divertido ya con el apertivo musical diverso y ochentero que ha sonado mientras se esperaba a Pecos.

Con el dúo sobre el escenario, nuevos temas para empezar. Y los de siempre a medida que avanzaba la velada. Para 'Háblame de ti' han pedido colaboración, que se encendieran las linternas de los teléfonos; sobre el tendido se ha hecho la luz. Ha llegado 'Y voló' con esa letra tan adolescente. Por supuesto, también 'Madre', la misma que escuchaban los hijos e hijas de entonces. Una tras otra se ha alcanzado el clímax con 'Esperanzas', con el que el tendido se ha escuchado con rotundidad. Quedaba algún tema de los nuevos. Y otra vez los clásicos con 'Guitarra', esa especie de himno al instrumento que hace 45 años les sentó en las listas de los grandes éxitos y aún no han dejado.

Otro himno, el romántico 'Que no lastimen a tu corazón'. También 'Señor'. Y 'Acordes' para el cierre de una cita en la que la entregada afición ha pedido más. Se lo han servido con un popurrí que ha vuelto a ofrecer detalles de los grandes temas, de aquellos sobre los que escribieron su vida los quinceañeros de los ochenta, los mismos que hoy han disfrutado de reencontrarse con sus ídolos en una velada para la que compraron las entradas con meses de antelación. El concierto 'Dos voces y una historia' ha sido una explosión de emociones que se reeditará este domingo. Pecos vuelve a la plaza de toros por segundo día consecutivo. Por algo será. Disfruten.