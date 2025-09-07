«La parte de pensamiento crítico del IVAM no está reñida con el disfrute: pueden convivir»

Apenas medio año después de acceder a la dirección del IVAM, Blanca de la Torre (León, 1977) defiende la programación para otoño recién presentada. A ... la espera de hacer público sus planes en materia de exposiciones, señala: «El IVAM es más que un museo, es también instituto».

– ¿Se debe entender esta programación como suya al cien por cien? ¿O hay algo de herencia recibida?

– No, es programación totalmente nueva. Hemos estado trabajando mano a mano con el departamento de Programas Públicos y de Educación, precisamente para vertebrar las líneas principales de mi proyecto en el museo. Cuando lo presenté, ya hablé de la importancia del departamento de programas públicos, de cómo para mí no es un departamento secundario, sino primordial, que no debe responder sólo a una mera extensión de la voz curatorial. Debe tener voz propia, funcionar de manera autónoma y no siempre paralela al programa expositivo.

- ¿Y dónde se puede percibir su huella en el nuevo programa?

- En que hay novedades en cada uno de los programas. Por primera vez, de hecho, lo que hemos hecho es presentar las tres líneas que conforman la programación cultural unidas y pensando en el largo plazo, como un núcleo que se ve atravesado por las líneas estratégicas del museo.

- ¿Por ejemplo?

- Pues las actividades públicas, programas escolares y actividades de familias, que conforman todo un cuerpo que piensa en el largo plazo, en la idea de generar comunidad, de generar nuevos públicos. Y nos interesaba presentarlo como a modo de curso escolar, más allá de las actividades puntuales que se vayan desarrollando a lo largo del año acompañando las exposiciones. Todo esto habla de trabajo sostenido, que tienen que ver con crear comunidad, con el museo como ágora, como centro de creación, de producción, de conocimiento, pero también de diversión. La parte de pensamiento crítico puede convivir con esa otra parte del disfrute. No están reñidas.

- ¿Cómo condiciona sus planes el recorte presupuestario? Ese 18% de caída que se anunció cuando presentó su proyecto... ¿Le repercute?

- Pues ahora mismo, no. La verdad es que hemos hecho una buena ingeniería económica y bueno, en la lista de los Reyes Magos está el presupuesto del año que viene... (Sonríe). Pero tampoco me condiciona. En la próxima entrevista le respondo (Nuevas risas). Pero ahora mismo la verdad es que estoy contenta con el presupuesto que teníamos, se podían hacer grandes cosas. Tiene más que ver también con apostar por la calidad, por pensar en el largo plazo. Y por producir cultura de otra manera.

- En aquella declaración de intenciones también habló de mejorar la exposición de fondos propios. ¿Es un proyecto pendiente de madurar?

- Es algo en lo que estamos trabajando ya, prácticamente desde el momento en que llegué. Es una muestra de la colección permanente que podrá verse en la en la próxima primavera.

- ¿Alguna pista?

- Hasta que no lo apruebe el próximo Consejo Rector, no. Pero ya está totalmente cerrada, enraizada en todas las líneas que presenté entonces. Se podrá ver perfectamente cómo el museo ya se entiende como una entidad que trabaja de manera mucho más sistémica, mucho más holística, donde las exposiciones y toda la programación forman un cuerpo que habla de esas tres líneas esenciales de territorio, de sostenibilidad y de patrimonio. Lo veremos no sólo en las salas de colección permanente, sino en las exposiciones temporales. A mí me interesa mucho que la colección actúe también como punto de fuga hacia las exposiciones, a partir de algunas piezas o de los relatos que se cuentan o de algunas de las líneas que queremos remarcar de la colección... Que todo esto se extrapole al resto del museo.

- Vuelvo a recuperar alguna de las frases con que se presentó ante la opinión pública. Esa idea recurrente de entender el museo como Instituto. Que sea de verdad IVAM.

- Es algo que me interesa muchísimo. Recuperar el IVAM como instituto. Pensar en él mucho más allá, según esa idea de espacio de investigación y aprendizaje, donde la producción de conocimiento y la construcción de pensamiento crítico va mucho más allá. Que lo académico sea esa idea de instituto. Y un instituto mucho más experimental.

- Si interpreto bien sus palabras, ¿esa pretensión enlaza con su intención de recuperar cierto orgullo ciudadano por el IVAM?

- Efectivamente, porque el IVAM no solo es un museo, es muchísimo más. Y esa idea tiene que ver con que toda esa actividad que hemos presentado ahora, que incluye tareas que no siempre son necesariamente tan visibles, pero que construyen conocimiento y comunidad, construyen patrimonio desde otras fórmulas y otras metodologías que van mucho más allá de la mera exposición y que tienen que ver de nuevo con las comunidades de larga duración: esos públicos que nos interesan, que estén habitando el centro no solo para visitar las exposiciones.