El Palacio de Valeriola inicia su nueva vida Las obras en el Palacio de Valeriola, que se iniciaron ayer, durarán unos tres años. / irene marsilla El espacio, que exhibirá la colección particular de la empresaria en 2021, tardará tres años en finalizar los trabajos de rehabilitación La Fundación Hortensia Herrero empieza las obras para convertir el edificio en un centro de arte en Valencia NOELIA CAMACHO Martes, 21 agosto 2018, 00:20

valencia. El reloj ya ha comenzado a rodar para convertir el Palacio de Valeriola en un nuevo centro cultural en Valencia. Se parará en 2021, una fecha en la que la ciudad contará con otro espacio dedicado al arte. La Fundación Hortensia Herrero anunció ayer que acababan de dar comienzo las obras de rehabilitación del edificio, ubicado en la calle del Mar de la capital del Turia, y que, después de los trabajos de reforma, se convertirá en un enclave que exhibirá la colección privada de piezas contemporáneas de la empresaria.

Tres años de obras, de la mano del estudio ERRE Arquitectura, que servirán para devolver el esplendor a este edificio de estilo neoclásico que fue construido a principios del siglo XVII sobre los restos de la antigua judería de Valencia. Lo cierto es que hace apenas un año, la entidad presidida por Herrero anunció sus planes sobre el palacete, adquirido por la entidad. Tras obtener los permisos y las licencias necesarias para un proyecto de estas características, la intervención integral que se hará en el edificio prevé dotarlo de una superficie construida de 3.500 metros cuadrados para poder desarrollar acciones culturales y artísticas. «El objetivo es salvar y asegurar la estructrar del inmueble, recuperando su valor patrimonial y adaptarlo para la realización de las diversas actividades que se pudiesen desarrollar», destacaron ayer desde la Fundación Hortensia Herrero.

Ayer mismo ya era latente en el palacete que los trabajos se habían iniciado. Aunque las obras durarán cerca de 36 meses, según las previsiones de la institución, la ciudad no sólo contará con un nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo y a la cultura, sino que devolverá a la luz pública las ruinas del Circo Romano de Valencia, aparecidas en las primeras catas que se realizaron en el inmueble. Tras la intervención y la rehabilitación, Valencia contará con un nuevo espacio cultural que ampliará la oferta artística de la ciudad. El nacimiento de este futuro centro artístico se sumará a la apertura hace algo más de un año de Bombas Gens, impulsado también desde la iniciativa privada gracias a la Fundación Per Amor a l'Art. Asimismo, su nacimiento tendrá lugar algo más tarde que el del CaixaForum de Valencia, que se instalará en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y cuya fecha de inauguración está prevista para 2020. En este caso, su impulso no llega de la mano de un particular sino que es la entidad bancaria la que ha dado luz verde al proyecto.

«Valencia tiene un potencial cultural enorme. El objetivo es que este Palacio de Valeriola sea un lugar de encuentro para el mundo de la cultura y el arte, que sea accesible y visitable. El propio edificio es parte importante del patrimonio histórico y nos gustaría, tanto el continente como el contenido que albergue, al alcance y disfrute de todos», explicó hace un año Hortensia Herrero, propietaria, junto a su esposo, Juan Roig, de Mercadona. No es la única iniciativa en materia cultural y de patrimonio que la mecenas valenciana ha desarrollado desde su Fundación. Más de nueve millones de euros es lo que ha invertido en estas actuaciones, además de apoyar otras iniciativas y programas destinados al impulso de la danza y la cultura. Uno de los proyectos con mayor repercusión fue la restauración de los frescos de la iglesia de San Nicolás, que supuso una inversión de unos 4,7 millones de euros. Otro de los grandes proyectos fue la recuperación del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Además, de la mano de la Fundación viajaron a la capital del Turia seis esculturas de Manolo Valdés, que se vieron en la Ciudad la Ciudad de las Artes y de las cuales una de ellas fue adquirida por la propia Fundación para que se instalara de manera permanentemente en la Marina. Lo mismo hará con otra de las creaciones del escultor británico Tony Cragg, que actualmente se pueden ver en ese mismo enclave. Una de ellas también será cedida a la ciudad.

En febrero de 2016, la Fundación Hortensia Herrero anunció la compra del edificio después de un proceso de negociación con los hasta entonces propietarios, los herederos del general Alfonso Armada. Cabe resaltar que este palacio ha estado muy vinculado a la historia de LAS PROVINCIAS. Federico Domenech, fundador del diario, trasladó las oficinas y la imprenta a esta sede en 1893 y allí estuvo hasta 1931. La última etapa en la que permaneció abierto fue un local de copas. El último proyecto que se planteó fue, a principios de siglo, la construcción de un hotel de lujo que no se llevó a cabo.