Páginas de cine

La relación del mundo de los libros con el cinematográfico siempre ha sido intensa en ambas direcciones: numerosas películas están basadas en famosas novelas y ... al mismo tiempo miles de revistas, periódicos y ediciones se centran en el universo fílmico mediante biografías, memorias, noticias, críticas de películas, noticias... Significan, en el primer caso, el reconocimiento a la fuerza creativa de la ficción literaria, y en el segundo al interés popular que suscitan las páginas informativas dedicadas al séptimo arte.

Esta 'butaca' se publica en la segunda jornada de la 60ª Fira del Llibre de Valencia que se celebra en los Viveros hasta el próximo 4 de mayo De las dos opciones señaladas, elegimos la primera: películas nacidas a partir de obras literarias. La selección intenta ser objetiva, sin renunciar a los toques subjetivos. Eso sí, nada de 'contextualizar' los filmes. Ahora, apenas te descuidas surge alguien con ánimos contextualizadores.

'Lo que el viento se llevó' ('Gone with the Wind', Victor Fleming, 1939). Es uno de los casos en los que la película es mejor -más arrebatada, quizá gracias a la interpretación de Vivien Leigh- que la novela homónima, publicada en 1936 por Margaret Mitchell.

'Las uvas de la ira' ('The Grapes of Wrath', John Ford, 1940). Basada en la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1939. Retrato conmovedor de la Gran Depresión de finales de los años del siglo pasado.

'Grandes esperanzas' ('Great Expectations', David Lean, 1946). Está considerada como una de las mejores adaptaciones de Charles Dickens. Lean siempre fue bueno en las adaptaciones literarias ('Oliver Twist', 1948, basada también en una obra de Dickens).

'Don Quijote de la Mancha' (Rafael Gil, 1947). Versión -sin mucho prestigio, lo que es injusto- de una magna novela de aventuras en la que un enloquecido hidalgo ve gigantes donde hay molinos, castillos donde hay ventas y princesas donde hay campesinas. Don Quijote está encarnado maravillosamente por el actor valenciano Rafael Rivelles (1895-1971).

'Vértigo' ('Vértigo', Alfred Hitchcock, 1958). Mítica y obsesiva película basada en la novelita francesa 'D'entre les morts', escrita por Pierre Boileau y Thomas Narcejac. Historia de un hombre (interpretado por James Stewart) que destroza todo lo que toca.

'Matar a un ruiseñor' ('To Kill a Mockingbird', Robert Mulligan, 1962). Gran novela de iniciación (la única que publicó su autora, Harper Lee), muestra una comunidad del sur de Estados Unidos, durante la década de 1930, dominada por los prejuicios raciales. Gregory Peck ganó el Oscar por su interpretación del honrado juez Atticus.

'El Gatopardo' ('Il Gattopardo', Luchino Visconti, 1963). Novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa escrita en 1958 y publicada póstumamente -tras muchas dificultades editoriales- sobre la decadencia de la aristocracia durante la unificación de Italia. Muchos creyeron que Visconti se había vuelto loco al darle a Burt Lancaster el papel del príncipe Fabrizio Salina. Y no estaba loco, no.

'Pedro Páramo' (Carlos Velo, 1967, México). Realismo mágico y desolación en un pueblo fantasma. Basada en la célebre y magistral novela homónima publicada por Juan Rulfo en 1955. La película cumple, más o menos, pero no está a la altura de su referencia literaria.

'El Padrino I y II' (Francis Ford Coppola, 1972-1974). Una de las grandes obras maestras del cine, basada, paradójicamente, en una novela de Mario Puzo ('The Godfather', 1969) que no es gran cosa.

'La tía Julia y el escribidor' (Joan Amiel, 1990, Perú-España). Publicada en 1977, es una divertida novela del gran escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, recientemente desaparecido. Romances, radionovelas y un estilo literario que te atrapa desde las primeras páginas.