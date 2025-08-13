El oscarizado drama con Lady Gaga que deja Amazon Prime Video 'Ha nacido una estrella' fue una de las películas más exitosas de 2018

Florencia Goycoolea Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:47

Una de las películas románticas más dramáticas y duras de los últimos años y ganadora de un Oscar, protagonizada por la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga y el reconocido actor Bradley Cooper, es 'Ha nacido una estrella' o 'A star is born'. Se estrenó el pasado 5 de octubre de 2018 (EEUU), y a pesar de no ser un clásico de los 2000, ha impactado en la vida de millones de personas. Es una producción que marcó un antes y un después en la industria muscial y cinematográfica, luego de demostrar su excelente combinación y el impacto emocional en los espectadores.

La cinta dejará de estar disponible en el catálogo de Amazon Prime Video el próximo 14 de agosto, por lo que quedan pocos días para disfrutarla. Formando parte de las casi 70 contenidos que la plataforma eliminará los próximos 30 días.

Cuenta con un reparto excepcional, con: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Barry Shabaka Henley, Michael D. Roberts y Rebecca Field. Con Bradley Cooper como director y producida por Basil Iwanyk, Sue Kroll, Niija Kuykendall, Ravi Mehta y Robert J. Dohrmann.

De qué va 'Ha nacido una estrella'

Un remake de la historia original estrenada en 1937. Los protagonistas, Jackson Maine y Ally son dos almas artísticas que unen sus destinos tanto en el escenario, como en la vida. Mientras que Jack es una estrella de la música, Ally es una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Aquí es donde Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama, mientras se enamoran. Su relación es todo un viaje, muy complejo, a través de la belleza y el desamor de una relación que lucha constantemente por salir adelante.

Éxito de la película

La cinta fue todo un éxito a nivel mundial, recaudó más de 436 millones de dólares. Al mismo tiempo, obtuvo una serie de nominaciones y premios sumamente prestigiosos en el mundo del cine. Algunos de los premios fueron:

- Oscar a la mejor canción 'Shallow' (2019).

- Globo de Oro a la mejor canción original 'Shallow' (2019).

- BAFTA a la mejor banda sonora (2019).

- National Board Review a mejor dirección, mejor actrriz y mejor actor secundario (2018).

Y muchos más que posicionaron la cinta en un pedestal.

En qué plataformas ver

A pesar de que ya no formará parte del catálogo de Amazon Prime Video, hay otras plataformas de pago mensual en las que se puede ver, como Netflix. También está disponible para alquilar o comprar en YouTube, Apple TV, Google Play y Rakuten TV a partir de los 3,99 euros.