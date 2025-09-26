Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las obras de la exposición de Sorolla, recién desembarcadas en Valencia.

Una de las obras de la exposición de Sorolla, recién desembarcadas en Valencia. F.B

'Operación Sorolla', de Madrid a Valencia: cómo se muda un museo

El traslado de las sesenta obras para la exposición que se inaugura el día 3 en Fundación Bancaja es una compleja operación que requiere garantizar la integridad de los lienzos : escolta policial, seguridad máxima y cajas a medida para cada pieza

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:06

Hay exposiciones y exposiciones. Todas conllevan un incesante trabajo previo, preparativos muy atentos a los detalles, seguimiento minucioso de la propuesta curatorial, atención a lo ... importante y lo accesorio, donde a veces enreda el diablo... La experiencia del visitante apenas tiene que ver con la acumulada por quienes trabajan para que esas piezas salgan a su encuentro, conmovidos también por la belleza depositada en las obras reunida pero preocupados además por garantizar que los planes que tiempo atrás detonaron esta propuesta que ahora ven nuestros ojos se cumplan con la mayor fidelidad posible. Cuando se trata de algunos de los lienzos más conocidos y prestigiosos de Joaquín Sorolla, esa clase de celo se agudiza. Nada puede salir mal. Y cuando se trata de traer algunas de las cimas de su producción de Madrid a Valencia, descolgándolas de los muros del museo hoy en obras para que abrillanten el otoño cultural valenciano desde la sede de Fundación Bancaja, las peripecias organizativas acaban por parecer a una operación militar. Una planificación pertinente para responder sin tacha a la pregunta que detona estas líneas: cómo se muda un Museo.

