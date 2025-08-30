Así es el nuevo juego de Inazuma Eleven de este 2025 Tras años de espera, la nueva entrega de la franquicia ha salido a la luz el pasado 21 de agosto

Luna Catalán Valencia Sábado, 30 de agosto 2025

Después de sufrir muchos retrasos y tras años de espera, esta semana salió a la luz 'Inazuma Eleven: Victory Road', una nueva entrega de la saga de Level-5 que mezcla de manera única JRPG (Japanese Role-Playing Game) y fútbol. El videojuego se puede disfrutar en distintas consolas, estará disponible para PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2, PC y dispositivos móviles.

La serie que tanto hizo disfrutar a los más jóvenes promete volver a darles esa felicidad que tantos años llevan esperando por parte del juego, ahora en su etapa adulta. No solo están expectantes los más fieles seguidores, sino que las nuevas juventudes están pendientes de disfrutar de un juego que incorpora dos de sus pasiones: el rol y el fútbol.

Esta nueva entrega de la franquicia de Inazuma Eleven se sitúa temporalmente después de la saga original, concretamente 25 años después del Torneo Fútbol Frontier. Este torneo era un campeonato nacional que se realizaba en Japón durante la primera temporada del anime, el primer videojuego y los seis primeroos volúmenes del manga pertenecientes a la saga.

¿De qué trata el juego?

La historia está protagonizada por Unmei Sasanami, un joven estudiante que ha perdido su pasión por el fútbol, anhelando un mundo sin este deporte. Y Haru Endo, un monstruo del fútbol que está en la cima del mundo y se cree superior al resto de compañeros, es por ello que considera que el fútbol es aburrido. El encuentro de ambos marca el comienzo de una magnífica historia de competición y pasión.

Siguiendo la larga trayectoria del anime, en este nuevo videojuego de la saga Inazuma Eleven se ha reconstruido la historia de algunos de los momentos más importantes de la cronología para narrar el ascenso de Unmei desde abajo hasta el éxito, y la agonía de aquellos jugadores que están en la cima.

Además del modo historia, en el videojuego se podrá encontrar un modo crónica. En este último se incluirán más de 4.500 personajes del pasado de la serie, aunque desaparecerán los de algunas colaboraciones anteriores.

¿Cómo funciona?

Sobre los partidos de cinco contra cinco, los jugadores podrán mover a los personajes en tiempo real por el campo, realizar pases o intentar cubrir al oponente para robarle el balón. En el momento que dos jugadores se encuentren, se producirá un minijuego donde el atacante debe intentar regatear o pasar a un compañero.

Asimismo, al llegar al área rival las cosas cambian un poco. A las anteriores opciones de juego se le añaden la posibilidad de centrar o chutar. Se seleccione la opción que sea, la acción se realentizará para que se pueda elegir con exactitud la dirección a la que se manda el balón.

Por otra parte, el equipo defensor pasará en esos momentos a controlar al portero, pudiendo ver su rango defensivo y moviéndose hacia los lados para cubrir bien la porteria. Adicionalmente, el portero podrá crear un muro defensivo ordenando a los defensas que se coloquen en puntos concretos del campo.