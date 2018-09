Nueva York se rinde a Genovés En su estudio. El printor valenciano posa frente a una de sus últimas obras 'Termodinámica'. / Alberto Ferreras El artista valenciano vuelve a la galería Marlborough de la capital norteamericana con una muestra que reúne sus creaciones más recientes | La prestigiosa sala inaugura el próximo jueves una retrospectiva con más de una veintena de cuadros realizados en los últimos tres años NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 11 septiembre 2018, 02:15

Juan Genovés (Valencia, 1930) no es de este mundo. El artista valenciano sigue siendo uno de los exponentes del arte contemporáneo español. Su trayectoria es casi inabarcable y su obra forma parte de más de 60 museos y colecciones públicas de todo el planeta, especialmente en EE UU y en Europa. Tanto tiene aún Genovés que aportar al mundo del arte que no para de trabajar. Sigue creando en su estudio de Aravaca (Madrid). Y ahora, algunas de las obras más recientes de su producción pictórica cruzan el charco para exhibirse en Nueva York.

La galería Marlborough de la ciudad estadounidense inaugura el próximo jueves una exhibición que reúne más de una veintena de obras realizadas entre 2016 y este mismo año. Se trata de un conjunto de piezas casi inéditas que recalan en un espacio muy habitual para Genovés. El pintor valenciano es asiduo de la sala y en ella presenta sus característicos cuadros en los que exhibe su particular forma de crear. Esas aglomeraciones de personas diminutas que ya son tradicionales en sus lienzos vuelven a sorprender al espectador. «Para mí, las pequeñas figuras cumplen las misiones del realismo y la humanidad, en el sentido de que representan la forma en la que todos somos iguales, pero también diferentes», sostiene el artista.

Información Lugar. Galería Marlborough Nueva York. 40 W 57th Street. Fecha. Del 13 de septiembre al 13 de octubre de 2018. Exposición. 22 cuadros realizados entre 2016 y2018.

Para los responsables de la galería, «las líneas que refuerzan el plano de la imagen se pueden leer como roturas o como tipografías que fomentan el movimiento direccional de la multitud». «La sombra proyectada es un elemento importante, con cada una de las figuras ancladas por su sombra única», aseguran los expertos. Ellos son los encargados de calificar esta recopilación como un conjunto de obras que «en los últimos años son composiciones menos existenciales en su tono, pero todavía prestan atención crítica a la tensión que surge en las hordas de gente». «Además, las cuentas y otros objetos pequeños encontrados por el artista se adjuntan a las figuras en el lienzo y contribuyen a la individualidad y al carácter de cada uno», aseveran.

En esta afirmación está de acuerdo el propio autor de las piezas. «Siempre he sido un coleccionista de objetos encontrados. Me emocionan y tengo miles, que uso con placer», confiesa. La muestra, que estará accesible al público hasta el 13 de octubre, recopila obras como 'Terrenal' (2016), Termodinámica' (2017), 'Mikado' (2017), 'Propiedades' (2017), 'Joli' (2017) o 'Catafalco' (2017). Asimismo, con ellas comparten espacio 'Séptimo' (2017), 'Fusión' (2017), 'Asentamiento' (2017), 'Vacío' (2017) y 'Entropía' (2017).

Entre las más recientes se encuentran 'Cortado' (2018), 'Disperso' (2018) y 'Persisten' (2018). Así, hasta 22 creaciones que apenas se podrán ver durante un mes pero que, bajo el nombre de 'Juan Genovés', -así, sin ningún tipo de artificios-, la galería Marlborough brinda la oportunidad de volver a descubrir al genio valenciano.

En 2016, el pintor también expuso en Nueva York. Ya lo había hecho en multitud de ocasiones. Es más, trabajando con la galería Marlborough lleva más de 50 años -desde 1966-. Hace esos dos años, en una entrevista con este periódico, aseguraba que estaba muy contento por la exhibición. «Fue un gran esfuerzo pero lo he resistido. Mentiría si dijera que todo me surge natural. Me cuido como un deportista, llevo mi régimen, mi gimnasia diariamente, una alimentación rigurosa. También distribuyo mis fuerzas para dirigirlas sólo a mi trabajo y no derrocharlas en esfuerzos inútiles. He reducido mi vida social. Tiempo atrás mi inquietud me llevaba de aquí para allá, gastando mi energía sin control. Ahora que mis fuerzas escasean tengo el deber de distribuirlas. Yo aporto mi cuerpo en el acto de pintar», decía Genovés.

Cercano a los 90 años, parece que mantiene intacta la energía. También su humildad a la hora de confesar no considerarse un renovador del arte. «Aún los árboles no me dejan ver el bosque. Tampoco veo con claridad el arte contemporáneo español. Con auténtica claridad solo sé que España en la plástica, en el mundo del siglo pasado, tuvo tres pintores que no se los merece: Picasso, Miró y Dalí. Y no se los merece porque no hizo nada por ellos, lo único ponerles inconvenientes. Son otros los que pusieron a estos creadores en órbita mundial. Hasta que nosotros no sepamos poner a nuestros artistas en órbita, no seremos capaces de tener una auténtica importancia cultural en el mundo», dijo.

'Joli', obra del año 2007, de dimensiones 100x100 cm. / LP

En Barcelona y Valladolid

Pero no sólo de Nueva York vive el pintor valenciano. En la actualidad sus obras también están conquistando al público español. Hasta finales de este mes, la filial que la galería Marlborough tiene en Barcelona está mostrando dos piezas inéditas del artista. Las obras 'Refinado' (2018) y 'Reverso' (2018), un par de sus últimas creaciones recién salidas del estudio, congregan la admiración de los amantes del arte. Ambas forman parte de la muestra 'Classic and Contemporary Art III'. Un compendio de obras entre las que se incluyen las de otros artistas como Riera i Aragó, David Rodríguez Caballero, Manuel Franquelo, Hugo Fontela, Joaquín Barón o el valenciano Manolo Valdés -quien exhibe en este mismo proyecto una de sus famosas 'librerías'. No obstante, una de las particularidades de la muestra es que la obra del pintor valenciano comparte presencia con las fotografías de su hijo, Pablo Genovés.

Por su parte, más de 40 creaciones del autor recorren, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, sus primeras décadas de producción. Bajo el título 'La intensidad del silencio', la muestra se podrá visitar hasta el próximo 23 de septiembre.

Lo cierto es que las pinturas del valenciano se encuentran en numerosas colecciones de todo el mundo. Asimismo, instituciones como en el MoMA y el Guggenheim de Nueva York; The Art Institute of Chicago; en la Galeria Nazionale d'Arte Moderna de Roma; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid o el IVAM de Valencia conservan en sus fondos algunas de las piezas más importantes de Juan Genovés. El también escultor posee, además, un importante palmarés de reconocimientos como la Mención de Honor en la Bienal de Venecia en 1966, el Premio Nacional de Artes Plásticas, otorgado en 1984, y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2005), entre otros. Asimismo, hace apenas un año fue nombrado Académico de Honor de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de la capital del Turia. Como gratitud, cedió a la institución el cuadro 'La calle', que estaba custodiado por el Museo de Bellas Artes desde 1976. El autor de 'El abrazo', el conocido cuadro que se exhibe en el Congreso de los Diputados, afirma que «el arte es un privilegio». Y, en este caso, los afortunados son los habitantes de Nueva York, que se han rendido al universo de un pintor único.