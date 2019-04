«Necesitamos más humor y menos política» El castellonense Carlos Latre, ayer en los cines Kinépolis. / j. monzó El castellonense, que pone voz a tres personajes, asegura que «ojalá Disney se hubiera fijado más en estas 'bicicletas' y menos en 'Cars'» Carlos Latre Humorista N. CAMACHO VALENCIA. Martes, 9 abril 2019, 00:08

El humorista, cómico y 'showman' castellonense Carlos Latre se mostraba ayer «feliz» de estar en casa. El artista visitó Valencia para presentar 'Bikes. Una aventura sobre ruedas', en la que da voz a tres personajes. En la ciudad no sólo habló de lo contento que estaría de trabajar en más proyectos de la región, sino también de los límites del humor. El artista, además, acaba de ser fichado por la cadena CBS de Estados Unidos para el primer talent mundial.

-¿Qué le ha supuesto poner voz a los personajes de este proyecto?

-Lo primero que tengo que decir es que me hizo mucha ilusión que el director me llamara. Y luego, ver que era la primera coproducción con China me pareció muy interesante. Es la primera vez que pasa y creo que se abre una oportunidad muy bonita.

-¿Cómo puede convencer al público para que vaya a los cines a ver 'Bikes'?

-Lo primero, que es una cinta que estuvo nominada al Goya. Y luego, el tema de la sostenibilidad y la ecología. También la animación, que es espectacular. Tiene los elementos fundamentales para gustar a los más pequeños de la familia. He leído por ahí que ojalá Disney se hubiera fijado más en 'Bikes' y menos en 'Cars'.

-¿Le gustaría trabajar en más proyectos de la Comunitat?

-Por supuesto. Ojalá me llamaran de muchos más proyectos. Yo estoy feliz de trabajar aquí.

-¿Podemos sacar pecho del audiovisual de la Comunitat? ¿Se hacen cosas potentes aquí?

-Sí. Aunque siempre compramos lo que viene de fuera, aquí se hacen cosas extraordinarias.

-Ha puesto voz desde 'Garfield' a 'Happy Feet', pasando por 'Astérix y Obélix'... ¿Es un especialista en doblaje?

-Yo siempre tengo que sufrir a los puristas de la profesión. ¿Cuántas películas tienes que doblar para que te consideren apto? Sé que en este mundo,se utiliza gente más conocida para los filmes. Pero en el caso de Anabel Alonso, por ejemplo, está contrastado su talento.

-No me resisto a preguntarle por la salud del humor en España. ¿Ya ofende todo?

-Es que nos la cogemos con papel de fumar. Este siempre ha sido un país abanderado del humor, en el que nos hemos podido reír con todo y no de todo y creo que se ha perdido la buena fe.

-Usted que le ha puesto voz a tantos políticos, ¿necesitamos reírnos más en plena campaña electoral?

-Necesitamos más humor y menos política. La política y, sobre todo, la opinión, han invadido como una plaga los medios de comunicación. Se ha perdido la razón.