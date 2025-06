Navalón triunfa a pulso en Madrid

Samuel Navalón ha acaparado lisonjas y parabienes por su actuación en la feria de San Isidro. Justamente, no se las han regalado. Ha sido un ... triunfo ganado a pulso. Ataque y buenas maneras fue la fórmula en la que estaba prohibido desfallecer. Su toreo al natural y los pases de pecho bien engarzados hablan de un concepto artístico sólido e interesante que merece suerte y buena dirección.

Al torero valenciano, de Ayora, no le están regalando nada en su trayectoria como matador de alternativa que tomó el pasado septiembre en Albacete y confirmó en Madrid días después (lo suyo está siendo un ataque constante) a diferencia de lo que viene siendo habitual en un tiempo en el que los noveles procuran retrasar el examen madrileño con el fin de llegar más placeados y suavizar el aterrizaje en el exigente escalafón de los mayores: territorio en el que exige el toro, la comparativa con los compañeros y los públicos.

En aquella ocasión mostró su arrojo y buenas maneras, cortó una oreja y defendió con éxito su protagonismo, logro nada fácil, en una tarde que estaba pensada para el maestro Ponce que se despedía de aquella plaza.

Cuando todo hacía pensar que el triunfo tendría la recompensa de una buena inclusión en la feria de San Isidro, su presencia quedó limitada a una sola actuación, la del pasado viernes, cuando ya languidecía la feria y en tarde de no excesivo brillo en la que la mayor atracción era su presencia. Todo lo cual, en el sistema empresarial actual, suponía cargarse de responsabilidad y jugarse la temporada a una carta con lo que de presión añadida supone para un joven.

No lo acusó o no pareció acusarla, se mostró sereno y decidido, se fue a la puerta de chiqueros en sus dos toros, hizo cuanto hubo que hacerles, estuvo por encima de sus oponentes, no aflojó en ningún momento y dejó señales que hacen pensar que Valencia, donde sigue inédito como matador de alternativa, tiene un nuevo torero con el que ilusionarse. En las próximas Fallas debe ser nombre al que apostar, no se puede obviar que el futuro y la vitalidad de las plazas están muy ligados al interés de los toreros de la tierra y salvo renuncia del propio diestro, este Navalón debe ser una buena palanca.