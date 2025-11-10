Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini y Juan Magán, en el cartel del Bigsound El festival de música urbana adelanta la programación para la próxima cita, que tendrá lugar los días 26 y 27 de junio e la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Manuel Turizo, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Lia Kali, Rusowsky y Yami Safdie encabezan el primer avance de cartel de la VI edición del BIGSUND, festival de música urbana más grande de España, tal como han informado desde la organización.

La cita de 2026 se celebrará los días 26 y 27 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el corazón de València. Será la VI edición del festival «y la más ambiciosa de su historia: más estrenos, exclusivas y headliners que nunca».

Encabezan este primer avance Manuel Turizo, con su primera confirmación en España para 2026, y Nathy Peluso, que presentará en exclusiva su nuevo espectáculo CLUB GRASA (DJ set). Ambos ofrecerán su única fecha en la Comunidad Valenciana.

Magán, show especial con invitados

También destacan Yami Safdie y Rusowsky, ambos con actuaciones exclusivas en la Comunidad Valenciana, este último tras agotar dos noches en el Roig Arena. Por su parte, Ana Mena y Rigoberta Bandini ofrecerán sus únicos conciertos en la provincia de Valencia, mientras que Juan Magán estrenará un show especial con invitados, diseñado exclusivamente para esta edición.

Completan la lista de confirmaciones nombres clave del panorama nacional e internacional como Lia Kali, Lucho RK, Barry B, Despistaos, Dollar Selmouni, Hens, King África, Maldita Nerea, Mayo, Metrika, Samuraï y Selecta, todos ellos con shows exclusivos en la provincia de Valencia durante 2026.

La preventa de abonos se agotó antes incluso de conocerse el cartel. La venta general ya está disponible desde este lunes 10 de noviembre.