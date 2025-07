La voz de Valencia renace en el corazón de Valencia

Álex Serrano López Valencia Domingo, 20 de julio 2025, 00:45 | Actualizado 00:51h. Comenta Compartir

«Soy valenciano, del Reino de Valencia». El vídeo que precedió el concierto de Francisco este sábado por la noche en la plaza de la Virgen era toda una declaración de intenciónes. La que es probablemente la mejor voz que ha dado esta tierra desde la de Nino Bravo gustó y mucho a los cientos de seguidores que se congregaron en la plaza de la Virgen para el plato fuerte de la Gran Nit de la Fira de Juliol. El de Alcoi repasó sus grandes éxitos con una producción cuidada y un escenario repleto de músicos.

Empezó con 'Tu cadena', de nuevo una declaración de intenciones tras un vídeo en el que repasó sus vinculaciones con Valencia. No faltó alusiones a la vela latina, a la casalla, a la horchata, a la pilota... porque Francisco es muchas cosas, pero una quizá por encima de todas las demás: valenciano. Para él, lo dijo, cantar en la plaza de la Virgen era algo muy especial. Se trata, además, de una máquina bien engrasada, que a ritmo de bolero consiguió incluso conquistar a los turistas que tomaban algo en las terrazas de alrededor. Los había incluso que bailaban al ritmo de los grandes éxitos del cantante.

Francisco había estado cinco meses sin subirse a los escenarios tras un grave problema de salud que le tuvo en el hospital en marzo. Sin embargo, no queda nada de eso en su voz. Vuelve a ser un torrente imparable, un chorro que este miércoles se derramaba por la plaza de la Virgen. Con 'La chica del póster' consiguió que sus fieles corearan los «ámame» con una devoción que ya la querrían para sí muchos artistas que ahora llenan estadios.

Se echó de menos, eso sí, un poco más de interacción con el público. La voz estaba reservada, toda, para las canciones. Tras 'Alguien cantó', que provocó una sonora ovación de una plaza entregada, fue el turno de poner a aplaudir a la plaza al ritmo de la versión en español de 'Every Breath You Take', de The Police. Al cantante se le vio disfrutón, con sonrisas y gestos hacia el público, sobre todo gente de mediana edad que volvió a su adolescencia y aquellas verbenas de verano en la que empezaron a enamorarse. Al final, es a donde todos volvemos.

Fue luego el turno para una versión en español de la que es probablemente una de las canciones más hermosas de todos los tiempos, el 'Hymne à l'amour' de Edith Piaf. Hay que tener una voz de otra galaxia para cantar algo que Céline Dion, ¡Céline Dion!, deslizó sobre las chimeneas de las buhardillas de París, ¡de París!, desde la torre Eiffel, ¡la torre Eiffel!, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 y que tu versión no sólo no la desmerezca sino que haga que la plaza entera guarde un respetuoso silencio. Luego interpretó 'Penas y alegrías del amor', pero claro, tras el himno al amor, quedó deslucida.

Francisco tomó la palabra para dedicar «la canción más bonita a todas vosotras», lo que provocó, por supuesto, una sonora ovación por parte del público femenino, que era mayoritario. El tema era 'A dónde voy sin ti', que es bonita, sí, pero no es el Himno al amor. Eso sí, fue la prueba palpable, si hacía falta alguna, de que la voz no ha abandonado al cantante de Alcoy, porque mantuvo las notas con una firmeza y una limpieza envidiables. Luego, homenajeó a sus músicos: «Son los mejores de España y son valencianos».

«Para mí es un honor compartir esta plaza con todos vosotros, que hemos crecido juntos», dijo Francisco, que contó hasta chistes sobre su nacimiento («cuando nací no había nadie en casa y mi madre me riñó, me dijo 'que sea la última vez que naces solo'»). «La música forma parte de mi ADN y 'Latino' es la primera que se escribió para mí expresamente». aseguró el cantante: «Si me siento orgulloso de ser valenciano, me siento cada día más orgulloso de ser español, latino». El paroxismo llegó con el que es quizá su tema más conocido.

