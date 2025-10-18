Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado deja más de 1.178.266 euros en una localidad famosa por su impresionante muralla
Logo Patrocinio
Samantha Fox, durante su actuación de este sábado en el Roig Arena.

Ver 29 fotos
Samantha Fox, durante su actuación de este sábado en el Roig Arena. IRENE MARSILLA

Valencia proclama 'forever young' la discoteca de los 80: «La mejor década de la historia»

Miles de personas vibran en el Roig Arena con un espectáculo con artistas como Samantha Fox y que cierra el mítico tema de Alphaville |

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:38

Comenta

'Será porque te amo' suena en estos días en cualquier fiesta o evento que se precie. Está de moda en un mundo en el ... que todo parece efímero. Lo que desconocen muchos de los jovenzuelos que ahora bailan este tema es que Ricchi e Poveri estrenó 'Sarà perché ti amo', la versión original, en el Festival de San Remo de 1981. Más de cuatro décadas después, el Roig Arena ha vibrado este sábado por la noche con esta canción, la primaria, y con decenas de temas que han hecho revivir sus años mozos a miles de personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  4. 4 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  5. 5

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  6. 6 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  7. 7

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  8. 8

    Carmen Prades, fallera mayor de Valencia: «Hay que dejar paso a los jóvenes para que aporten ideas frescas»
  9. 9

    El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante
  10. 10

    El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia proclama 'forever young' la discoteca de los 80: «La mejor década de la historia»