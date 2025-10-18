Valencia proclama 'forever young' la discoteca de los 80: «La mejor década de la historia»

'Será porque te amo' suena en estos días en cualquier fiesta o evento que se precie. Está de moda en un mundo en el ... que todo parece efímero. Lo que desconocen muchos de los jovenzuelos que ahora bailan este tema es que Ricchi e Poveri estrenó 'Sarà perché ti amo', la versión original, en el Festival de San Remo de 1981. Más de cuatro décadas después, el Roig Arena ha vibrado este sábado por la noche con esta canción, la primaria, y con decenas de temas que han hecho revivir sus años mozos a miles de personas.

«¡La mejor década de la historia!», se ha proclamado desde la megafonía en algún momento del festival 'Discoteca de los 80'. Iván, que puso música a la Vuelta Ciclista a España de 1985, se siente como en casa en Valencia: «Conocí a mi mujer aquí en el 82, el año del Mundial de Naranjito». Fue el toque nacional en un variopinto elenco de artistas que ya peinan canas pero siguen en plena forma, quizás liderados por Samantha Fox, la chica que cautivó a miles de jóvenes de todo el mundo en su etapa como modelo y a la que después su música confirmó como estrella. Sorprendió a 'The Sun' por su voz y, a punto de cumplir los 60, puso a bailar a Valencia con tres de sus grandes temas: 'I only wanna be with you', 'Nothing's gonna stop me now' y 'Touch me (I wanna feel your body)'.

A Sabrina la continúa siguiendo por cada concierto Roberto, un alicantino que se plantó en primera fila con una camiseta que proclama: 'Sabrina la Reina'. «El año que viene tienen que traerla», reclamaba antes del inicio del espectáculo. Menos de una hora después ha sonado por megafonía su gran hit 'Boys', aderezado con efectos visuales. Porque 'Discoteca de los 80' es un espectáculo audiovisual que ensalza la música de una década prodigiosa (guiño intencionado, pues también sonaron temas que interpretaba esta formación) aprovechando lo que ofrece la tecnología de 2025.

Rocío y Javi se plantaron en primera fila llegados desde Palencia, ciudad que está separada del Roig Arena por una letra y 450 kilómetros: «Hemos venido a recordar la música que bailábamos. ¿Dónde nos conocimos? Seguro que en alguna discoteca de la época». Unos amigos procedentes de Almería se hacen llamar 'Los Compitruenos': Miguel, María, Cristóbal, Carmen, Juan Manuel y Ana María exprimen la vida viajando juntos siempre que pueden y esta vez lo han hecho para disfrutar con la música de los 80.

Son algunas de las miles de personas que vibraron durante cuatro horas con un festival para todos los públicos, no sólo los nostálgicos. Tere y Francis compartieron desde la cuna la música de los 80 con sus hijas gemelas, Andrea y Claudia. En el Roig Arena estaban los cuatro en primera fila, con las jóvenes entre sus dos progenitores: «Hemos sido nosotras las que más fuerza hemos hecho para venir». El festival no podía tener mejor guinda que el 'Forever young' de Alphaville. Los 80 serán jóvenes para siempre.