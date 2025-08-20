'El Último Tributo' convoca un casting para sustituir a su cantante fallecido
La banda que rinde homenaje a El Último de la Fila sufrió la dolorosa y repentina pérdida de Luis Sánchez en marzo
Valencia
Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:00
El pasado 1 de marzo falleció Luis Sánchez, cantante de 'El Último Tributo' y dejó huérfana a una banda que homenajea con su música a 'El Último de la Fila', el grupo de Manolo García y Quimi Portet que marcó época en España. Sánchez se marchó a los 50 años de forma inesperada y repentina tras sufrir un infarto y ahora, varios meses después, su banda ha decidido convocar un casting para continuar su actividad tras pasar el largo y doloroso duelo.
«Con profundo respeto y cariño, compartimos que EL ÚLTIMO TRIBUTO – banda tributo a EL ÚLTIMO DE LA FILA, con casi dos décadas de trayectoria – abre un proceso de selección para incorporar a un nuevo cantante«, explican en su convocatoria de casting para cubrir la vacante de vocalista.
«Esta búsqueda se inicia tras la triste pérdida de nuestro querido vocalista y líder Luís Sánchez, fallecido el pasado 1 de marzo. Su voz, su entrega y su presencia fueron el alma de esta banda, y siempre permanecerá en nuestra memoria. Esta decisión nace desde el amor por la música y el deseo de seguir adelante honrando su legado. Le rendimos homenaje desde lo más hondo del corazón, y es con ese mismo espíritu que damos este paso», añaden.
Los candidatos deben cumplir una serie de requisitos, ya que según la banda, «buscamos una persona que:
• Resida preferiblemente en Barcelona o alrededores.
• Tenga experiencia como vocalista (rock/pop).
• Sea profesional, comprometida y sensible al momento que atraviesa el grupo.
• Esté dispuesta a formar parte de una banda con trayectoria, calendario activo y gran conexión con su público.
Los interesados deben enviar a el.ultimo.tributo@gmail.com una presentación personal, una breve biografía musical y una muestra de voz (audio y video).
«Gracias por acompañarnos en este camino con respeto, amor y música», finalizan.
La banda ha preparado un homenaje a Luis Sánchez que se celebrará el 14 de noviembre en la sala Sarau, en Badalona. «Tu voz sigue sonando fuerte en nuestros corazones, y esa noche, El Último Tributo le dará vida a ese legado que dejaste en cada escenario, con la colaboración de grandes artistas invitados», explican en un mensaje dirigido a Luis, que fue el alma mater de un grupo que reune a una legión de seguidores allá por donde va. «Una noche que quedará para el recuerdo», concluyen.
