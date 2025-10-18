Los tres 'sold out' de la Gossa Sorda en su regreso La banda valenciana agota las entradas en menos de dos horas, y abre nuevas fechas y amplía aforo en uno de sus tres conciertos

Parecía que miles de personas estaban esperando el regreso de la Gossa Sorda. O quizás sea así. Al menos esto se puede pensar del comportamiento de la audiencia, que ha agotado las entradas para los tres conciertos que anunció la banda valenciana una década después de anunciar su disolución. Y pasarán 10 años hasta que vuelvan a subirse a los escenarios, en tres destinos, en emplazamientos geográficos dispersos, elegidos no sin una notable carga ideológica.

La Gossa Sorda ha colgado el cartel de 'sold out' en apenas dos horas desde que este sábado, a mediodía, ha abierto el plazo para adquirir las entradas. Las opciones eran Picassent, Palma de Mallorca y Cunit, en Cataluña. En la sobremesa ya se habían asegurado un regreso triunfal con 31.000 espectadores entre las tres actuaciones. Pero la formación valenciana ha decidido realizar un esfuerzo extra, el mismo que La Fúmiga en su despedida, también el año que viene pero en el Roig Arena.

Respecto a la Gossa Sorda, la decisión ha sido la de habilitar una segunda en dos ocasiones y ampliar aforo en otra. En laque menos entradas se habían sacado a la venta: las 6.000 de la actuación programada en Palma de Mallorca el 2 de mayo del próximo año. La vuelta del grupo está prevista para finales de abril, el día 25 en Picassent. Tras agotar los 15.000 tickets, el regreso a los escenarios se adelanta al 24 con una nueva actuación.

La misma iniciativa se ha adoptado en Cunit, donde la primera actuación estaba fijada el 23 de mayo. Después de agotar las 10.000 entradas, la Gossa sorda ha anunciado un nuevo concierto el día anterior. Con ello, el regreso de la banda valenciana se amplía de las tres fechas ya anunciadas en un principio a las cinco actuales. Los tickets para las dos nuevas opciones saldrán a la venta este domingo 19 de octubre a partir de las 17 horas.