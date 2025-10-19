El sonido onírico de Monetochka envuelve el auditorio del Roig Arena de crítica social
La cantante rusa está en su gira 'Fairytale Tour', con la que recorrerá más de 13 países
Redacción
Domingo, 19 de octubre 2025, 22:09
Apodada «la voz de una generación», la cantante rusa Monetochka se ha presentado en el Auditorio Roig Arena en el marco de su 'Fairytale Tour', ... con el que recorrerá 13 países y alrededor de 20 ciudades repartidas por todo el mundo.
Con un público compuesto, en su gran mayoría, por la comunidad rusa afincada en Valencia y la Comunitat, Elizaveta Gyrdymova -conocida artísticamente como Monetochka- se ha subido al escenario del recinto valenciano para abordar cuestiones como la desigualdad, la censura o el amor moderno.
La cantante es conocida por el carácter reivindicativo y rebelde de sus composiciones, disfrazadas de tintes oníricos que beben de los cuentos populares rusos y de la cultura visual soviética. Es, de hecho, una de las voces más críticas con el actual gobierno ruso, lo que le ha valido una nominación al Premio Nobel de la Paz.
Durante el concierto en Roig Arena, han sonado sus éxitos más conocidos –como 'Every Time' o 'Nymphomaniac'-, así como las canciones de su último disco. Su propuesta sonora, aparentemente ingenua pero muy cargada de crítica social, la han convertido en una de las voces clave del pop alternativo europeo.
