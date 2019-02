Santi Balmes: «La música también ha caído en la inmediatez» El vocalista de Love of Lesbian, Santi Balmes. / LP Love of Lesbian presenta hoy y mañana en el escenario de la Rambleta de Valencia su nueva gira 'Espejos y Espejismos' SARA ROQUETA Martes, 5 febrero 2019, 00:53

Ya hace 20 que Love of Lesbian se lanzó a los escenarios con esos primeros temas escritos en lengua inglesa. Ahora, incluso, le han puesto la banda sonora a 'Historias de un hombre en pijama', laa película de animación basada en las tiras de cómic que el valenciano Paco Roca realizó para LAS PROVINCIAS. Al frente, Santi Balmes; cantante, escritor y artífice de esa música que ha recorrido, de la mano de la banda catalana, escenarios que incluso traspasan el mapa europeo. Allá que van como un 'Planeador', en busca de 'Oniria e Insomnia' y muchos otros temas poéticos e íntimos que ahora el grupo recoge en su nueva gira 'Espejos y Espejismos'. Un espectáculo que, hoy y mañana, se presenta en La Rambleta de Valencia como «una experiencia escénica que combina música y arte dramático».

-¿De dónde nace esta gira?

-Nosotros sabíamos que si no montábamos un espectáculo radicalmente diferente íbamos a estar muchos años sin tocar esas canciones de las que estamos muy orgullosos, pero que no son las mas sonadas. El repertorio cuenta con los temas que nos resultan más poéticos, más personales, pero que no tienen cabida en festivales. Este tour nos permite reivindicarlos.

-Para la banda, ¿es también una manera de coger impulso?

-Desde luego, es una forma de oxigenarnos. Tenemos una manera de funcionar que nos conocemos y si nos aburrimos es como una alarma. Llevábamos mucho tiempo repitiendo el mismo formato de concierto más propiamente rock y, así, no dejas entrar otras disciplinas. Por eso en esta gira queríamos integrar algo diferente, nuevas técnicas, otra manera de expresión como es el teatro.

-Sobre el escenario, se puede percibir la magia que, esta vez, llama la atención del público por la puesta en escena de Guillem Albà.

-Sí, es un concierto teatralizado, más que una obra de teatro porque no hay un argumento en sí. Por la pista van apareciendo actores, se va cambiando el atrezzo y se observan títeres que demuestran que nos están manipulando.

-Esta puesta en escena lleva a reflexionar sobre cómo la música no sólo se escucha, sino que también hay que verla...

-Sí. De hecho, uno de nuestros objetivos era que la gente no se levantara y lo estamos consiguiendo. Queríamos ser muy determinantes en crear una puesta en escena que se pudiera disfrutar sin levantarte de la butaca. Huyendo de la euforia típica de las conciertos a la que estamos acostumbrados.

-En un tiempo marcado por la inmediatez, ¿cree que las redes sociales alimentan más el ego, en lugar de cultivar esa escucha, esa introspeción?

-Por supuesto, la elección del repertorio más tranquilo e intimista pasa por crear un oasis en medio de esta locura de inmediatez.

-Un bombardeo de información que hace sentir que, en realidad, el individuo no sabe nada en profundidad.

-Sí. Estamos en una época de ser especialista en todo y maestro en nada. Esto es así porque se nos educa desde la dispersión. Los gobiernos y los medios de comunicación están en un continuo movimiento, que sirve para no ser juzgados más allá de 24 horas que es cuando va a suceder la siguiente noticia o el siguiente escándalo

-¿Qué podría aportar la música a esta dispersión?

-La música lo que puede hacer es ejercer un alto en el camino al que puedes recurrir como santuario de tu espíritu. Pero yo diría que la música también ha caído en esa inmediatez. Ya nadie escucha un disco entero.

-Actualmente, Love of Lesbian es una de las bandas 'indie' más consolidadas del país ¿Cuál es la salud de este género?

-En realidad el 'indie' es un enfermo de muy buena salud. Siempre acostumbran a pasar cosas muy interesantes donde no estás mirando, en esa corriente subalterna.

-Aunque la política no es el leitmotiv de Santi Balmes ni de la banda, en 'El hambre invisible', su último libro, menciona las tensiones políticas entre un país más grande y otro más pequeño. Concluye con que ningún político acaba de solucionarlo. Esto, en este caso, más que espejismo, ¿podría ser reflejo de España?

-Claro que lo es. Esta pasividad por parte del poder es lo que consigue reditos electores, lleva así mucho tiempo. Yo, como catalán, estoy muy cansado de eso. Me produce una pena y un hastío enorme. Creo que, en medio de este conflicto, todo podría ser más fácil por parte de ambos lados. Pero hay un redito electoral y funciona poner en contra de una comunidad al resto y al revés. Los que estamos en medio intentamos capear la tormenta como podemos. España no es una idea homogénea. Con respeto mutuo podríamos ser un país alucinante, pero estamos empeñados en que no sea así.