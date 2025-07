Santana incendia Valencia con su guitarra eterna

A las 22 horas en punto, Valencia se detuvo para escuchar a un artista que no sólo hace música, sino que convierte cada espectáculo en ... un acto espiritual. El FAR Valencia en la Marina se convirtió en un santuario sonoro para recibir a una leyenda que hizo historia en Woodstock: Carlos Santana.

El músico apareció en escena envuelto en aplausos, entre un público tan diverso: desde jóvenes curiosos hasta veteranos del rock con camisetas descoloridas de Eric Clapton, pasando por quienes burlaron la entrada con tal de no perderse el ritual. Las manos no dejaron de alzarse, y el signo de los cuernos rockeros no cesaron durante la actuación.

El guitarrista, acompañado por su banda, repasó décadas de legado con una energía que desbordó lo nostálgico. Su música destaca por su fusión del rock con el blues y el afrolatino. Desde hitos sensuales como 'María María' o su famosa rendición de 'Oye Cómo Va' de Tito Puente, Santana honró sus raíces latinas una vez más en Valencia después de dos décadas.

El padre del rock latino hipnotizó a sus incondicionales que se dieron cita en la Marina de Valencia. Igual que lo ha hecho con los fans que le han llevado este verano a colgar el cartel de 'sold out' dos noches en Madrid y triunfar también en Barcelona. Carlos Santana llevaba más de un cuarto de siglo sin venir a la capital del Turia. Aquel 1 de julio de 1998 estaba en pleno apogeo y protagonizó la apertura de cartel de la Feria de Julio en Viveros. Las entradas para aquellos conciertos costaban entre 2.000 y 2.500 pesetas, menos de los 15 euros actuales. Hoy esos tickets siguen a la venta en internet, pero ya como una reliquia coleccionable para los incondicionales.

El mérito del músico de origen mexicano fue el de fusionar dos estilos que a mediados de los 60 eran antagónicos, como 'rock' y 'latino'. Santana fue pionero en algo que en 2025 se dice de carrerilla y donde el guitarrista ha marcado tendencia al ritmo de temas más que conocidos como 'Corazón espinado' o la aún más emblemática 'Oye cómo va'. Si en su anterior aparición por Valencia inició un ciclo de conciertos, la actuación de esta última noche de julio también ha supuesto el cierre del festival FAR València, por donde han pasado artistas como Trueno, ZAZ, Molotov, Fito Páez, Los Planetas, G-5 , Califato 3/4 o Los Manolos.

Santana, con su carta de presentación donde brillan diez premios Grammy y tres Grammy Latino, ha sido por tanto un perfecto final de fiesta, fusionando una vez más rock, blues y sonidos africanos y latinos, siempre guitarra en mano. El concierto en Valencia forma parte de una gira que el mexicano ha llevado a cabo en España, denominada Oneness Tour 2025, un guiño a su álbum «Oneness: Silver Dreams-Golden Reality», publicado en 1979. En realidad es un homenaje a otro disco, «Supernatural» (junio de 1999), que relanzó su carrera hace un cuarto de siglo. Y también un reconocimiento al propio artista y a todo su repertorio, pero también a un público de todas las edades que demuestra que la música no tiene por qué ser una creación efímera.

Murcia y Jerez de la Frontera serán los próximos destinos de Santana antes de que se marcha de nuevo de España. Valencia guarda para el recuerdo una nueva noche llena de luz y melodía a cargo de un artista peculiar e inolvidable. Un guitarrista que ha logrado triunfar en tres escenarios ambiciosos e icónicos de la ciudad: si anoche actuó en la plaza de Torres y en 1998 lo hizo en Viveros, su puesta en escena en la capital del Turia, en 1981, fue en la Plaza de Toros.