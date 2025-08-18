Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los ritmos reggae inundan de fiesta Benicàssim

Representantes del legado original de Bob Marley y del sonido que popularizó el reggae a nivel mundial, The Wailers se erigen en parte fundamental del homenaje que Rototom Sunsplash dedica a la leyenda jamaicana en el año de su 80 aniversario

R.C.

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:35

Energía y memoria a ritmo de reggae en Benicàssim. Así se prevé la tercera jornada del Rototom Sunsplash, que este lunes, en el marco del ... 30 aniversario del festival, ofrecerá un viaje musical que tejerá puentes entre el legado del reggae clásico con The Wailers, herederos directos del espíritu de Bob Marley -impulsor de la banda legendaria y que este 2025 habría cumplido 80 años- y las vibraciones más actuales del dancehall en voz de la carismática Spice, reina del género.

