Los ritmos reggae inundan de fiesta Benicàssim
Representantes del legado original de Bob Marley y del sonido que popularizó el reggae a nivel mundial, The Wailers se erigen en parte fundamental del homenaje que Rototom Sunsplash dedica a la leyenda jamaicana en el año de su 80 aniversario
R.C.
Lunes, 18 de agosto 2025, 00:35
Energía y memoria a ritmo de reggae en Benicàssim. Así se prevé la tercera jornada del Rototom Sunsplash, que este lunes, en el marco del ... 30 aniversario del festival, ofrecerá un viaje musical que tejerá puentes entre el legado del reggae clásico con The Wailers, herederos directos del espíritu de Bob Marley -impulsor de la banda legendaria y que este 2025 habría cumplido 80 años- y las vibraciones más actuales del dancehall en voz de la carismática Spice, reina del género.
El programa de hoy llega precedido de las actuaciones de figuras como Spice, Puman, Tarrus Riley, Julian Marley, Burning Spear y Morodo, entre mucho otros. El festival sigue en marcha hasta el sábado 23 de agosto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.