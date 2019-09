Así recoge EE UU la muerte de Camilo Sesto Noticia de la CNN sobre la pérdida de Camilo Sesto. / LP The Washington Post y The New York Times se hacen eco del adiós al cantante valenciano C. VELASCO Lunes, 9 septiembre 2019, 10:50

Las superestrellas gozan de una despedida planetaria. El fallecimiento de Camilo Sesto ha sido noticia en todo el mundo. Los periódicos The Washington Post, The New York Times o Usa Today se han hecho eco del adiós del cantante valenciano, unas crónicas que ratifican la trascendencia del mito musical nacido en Alcoy, localidad donde hoy serán trasladados los restos mortales del autor de 'Algo de mí' y 'Perdóname'.

Titular dedicado por The New York Times a la muerte del cantante. / LP

Mientras los fans de Camilo Sesto tararean sin cesar 'Vivir así es morir de amor', los medios de comunicación de medio mundo, como la CNN, destacan los más de 100 millones de discos que vendió el artista o la hazaña que supuso, recoge Usa Today, el musical 'Jesucristo Superstar'.