Plácido Domingo reaparece en un vídeo y anuncia un concierto en México EFE Lunes, 7 octubre 2019, 00:29

madrid. Plácido Domingo, quien afronta acusaciones de acoso en Estados Unidos, agradeció el pasado sábado un premio a su trayectoria concedido en la Ciudad de México, en un mensaje en un vídeo que fue transmitido durante la ceremonia, a la que no asistió el tenor. «Siento mucho no poder estar con ustedes, pero les mando este saludo con todo mi cariño y agradezco al comité organizador del Premio Batuta y a mis colegas y amigos del gremio de la música clásica por incluirme entre los galardonados», declaró el cantante, director de orquesta, productor y compositor español en el vídeo, en el que no hizo referencia a las acusaciones de acoso en su contra.

Con un cuadro de Santa Cecilia como telón de fondo, Plácido Domingo habló de sus inicios en el Conservatorio Nacional de Música de México, recordó uno a uno sus experiencias con otros galardonados y otros músicos y a también a sus padres. «Espero que nos veamos pronto, porque tengo la intención de realizar un concierto en México para acordarme y celebrar esas seis décadas desde que interpreté, en el Palacio de Bellas Artes, al Borsa en 'Rigoletto', parece que fue ayer; cuánto me hubiera gustado estar en México, pero estaremos muy pronto», añadió en el corte, de unos cuatro minutos.

En esta edición, además del músico español, fueron premiados los grandes maestros británico Michael Nyman y cubano Leo Brouwer. También se entregó el diploma Promesa Premio Batuta al joven Daniel Lozakovich.

El tenor y los organizadores, inicialmente habían avisado a los medios de que Domingo asistiría para recibir el reconocimiento a su trayectoria artística y a la aportación que ha hecho a la música clásica desde hace seis décadas, pero posteriormente añadieron que estaría ausente.

El tenor español, que se encontrará con el público español el próximo 2 de diciembre en el Palau de les Arts, anunció el pasado miércoles su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles tras casi dos meses de polémica por las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra, que llevaron a la institución a abrir una investigación interna. También canceló todas sus actuaciones futuras en la Met Opera de Nueva York.