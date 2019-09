El Palau de la Música rebaja un 20% el precio de los abonos El Palau está cerrado y sin actividad musical. / j. monzó El auditorio, clausurado por los daños del edificio, inicia el jueves la venta de pases para una temporada en la que se han cancelado ocho conciertos REDACCIÓN Domingo, 22 septiembre 2019, 01:11

valencia. A menos conciertos, un abono más barato. Es lo que le ha ocurrido al Palau de la Música de Valencia, cerrado de forma indefinida, sin actividad e «inhabitable», según el informe de los bomberos que analizaron las salas Iturbi y Rodrigo tras las respectivas caídas del techo. Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, los responsables del auditorio barajaban reducir el importe de los pases tras la cancelación de ocho conciertos y la reubicación de toda la oferta hasta en una decena de espacios. Es más, en el caso del programa de abono, la oferta se va a dividir entre Les Arts, el teatro Principal y el Palacio de Congresos.

Por ello, los pases para disfrutar de las actuaciones costarán un 20% menos, aseguraron ayer los responsables del auditorio municipal. No hay que olvidar que los responsables del coliseo han logrado salvar algo más del 70% del abono, aunque han tenido que cancelar hasta ocho actuaciones. Así, el grueso de la oferta se desarrollará en Les Arts. De esta foma, el abono anual consta de 29 conciertos con unos precios de 759 euros en el Abono A, 572 euros en el Abono B y 380 euros en el Abono C. Por bloques, el Abono Les Arts (Auditori) contiene 19 conciertos con unos precios que oscilan entre los 239 y los 478 euros. El Abono Les Arts (Sala Principal) contiene dos actuaciones con unos precios de 96 euros en el Abono A, 72 euros en el Abono B y 48 euros en el Abono C. El Abono teatro Principal contiene seis conciertos con unos precios de 137 euros en el A, 103 euros en el B y 69 en el C.

El periodo de renovación comenzará a partir del próximo jueves hasta el 10 de octubre de 2019. Asimismo, el período de venta de nuevos abonos será el 11 y 12 de octubre

Los responsables del Palau se enfrentan al reto de retener a los fieles al coliseo en un momento en el que el auditorio no atraviesa su mejor momento. Es más, tal y como publicó este periódico, la institución municipal está a la cola en el número de abonados con respecto a otros coliseos españoles. Así, en 2018 el registro era de 873 fieles, unos datos que contrastaban con los de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (2.423), la de Galicia (1.782) y la de Castilla y León (3.458).