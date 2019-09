El Palau cancela conciertos de abono y abrirá la temporada de la Orquesta de Valencia en Les Arts Palau de la Música de Valencia. / J. J. MONZÓ El cierre indefinido del auditorio deja en el aire la actuación de la Filarmónica de Rusia y la Sinfónica de Bamberg LAURA GARCÉS Valencia Viernes, 6 septiembre 2019, 00:54

El cierre indefinido del Palau de la Música por los daños sufridos en las salas Iturbi y Rodrigo está teniendo consecuencias sobre la programación de abono. Hasta ahora sólo se habían visto afectadas actuaciones de promotores externos (se suspendieron los conciertos de Film Symphony Orchestra, la Gran Noche de la Zarzuela, etcétera , pero la situación ha ido más allá. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se ha cancelado el concierto del abono 10 previsto para el 18 de diciembre con la participación de Capella de Ministrers, el Coro Ad Libitum y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados.

Además, la dirección del Palau ha decidido el traslado a Les Arts del concierto de apertura de la temporada, el abono 1, en el que participan la Orquesta de Valencia (OV), la Escolanía de La Virgen de los Desamparados, el Cor de Noies de l'Orfeó Catalá y la contralto María José Montiel. La OV arrancará la temporada de abono en Les Arts pero no en la fecha inicial. En principio estaba prevista para el viernes 18 de octubre y ahora ha pasado al martes, día 22, según confirmaron fuentes cercanas al auditorio municipal.

La crisis del Palau se agudiza. Están en el aire actuaciones de orquestas internacionales, como las de la Filarmónica de Rusia con la violinista María Dueñas, abono 3, prevista para el 5 de noviembre. En la misma tesitura se encuentra el concierto del abono 18, programado para el próximo 11 de febrero, con la participación de la Filarmónica de Bamberg y la violonchelista Sol Gabetta. Al explicar las razones de esta situación, no faltan opiniones expertas que apuntan que los escenarios que se barajan como alternativas no ofrecen garantías para la audición de las grandes orquestas y en algunos casos, ni siquiera el espacio que estas requieren. La consideración de estas circunstancias lleva a no descartar que no sólo esas dos actuaciones puedan estar el al aire. Otras grandes orquestas podrían encontrarse en la misma situación.

Las modificaciones en el calendario son otra de las soluciones de urgencia que se están adoptando. Las fuentes consultadas confirmaron que el concierto de la Orquesta de Valencia junto con la vilonchelista Mischa Maisky y la Coral Catedralicia de Valencia, abono 7, previsto para el 29 de noviembre se adelanta un día y se desplaza a Les Arts.

Ya se conocía que la programación tendría que cambiar de espacio. El cierre del Palau no dejaba otra opción. Se anunciaron las alternativas posibles, entre las que además de Les Arts, se incluían escenarios como el Principal, el TEM, La Rambleta o el Palacio de Congresos. Pero ayer este periódico tuvo conocimiento de que también se ha pensado en recurrir a la Catedral como alternativa para mantener la programación. Las fuentes consultadas apuntaron que se ha solicitado a la seo el espacio para la actuación prevista el próximo 3 de abril, el abono 28.En este caso vuelve a verse ve afectada la Orquesta de Valencia junto con Schola Antiqua y la Coral Catedralicia de la capital del Turia.

Hasta el momento la dirección del auditorio municipal no ha comunicado las alteraciones que sufrirá la programación. Ni siquiera las ha dado a conocer a través de la página del Palau en internet, donde se mantiene el calendario y los espacios como si nada hubiera sucedido en el emblemático espacio cultural de la ciudad. Sirva como ejemplo que se mantiene en la sala Iturbi la actuación de apertura de temporada, la de la Orquesta Filarmónica de Rusia, el 5 de noviembre, o la Filarmónica de Bamberg, el 11 de febrero. Hay que tener en cuenta que la sala Iturbi registró el pasado abril el desplome de una parte del techo y tras la revisión de los bomberos se decretó su cierre junto con la Rodrigo. Ambos espacios están pendientes de reforma.

La crisis del Palau de la Música se agrava mientras los abonados todavía no han recibido la información sobre los cambios de escenario y calendario de los conciertos a los que quieren asistir. La dirección del auditorio ha mantenido en todo momento que se les informará cuando esté recolocada toda la programación.

En torno al día 15 de septiembre se prevé comunicar a los fieles al Palau los cambios aplicados y no será hasta los últimos días de este mes cuando se podrá proceder ala renovación de los abonos.

En este asunto concurre una circunstancia que inquieta a la dirección del auditorio. Antes de suspender la actividad en el Palau, ya se habían renovado abonos pero ahora la renovación de pases está suspendida a la espera de reubicar la programación. Ahora los cambios y cancelaciones obligarán a complejas gestiones para practicar las debidas devoluciones a los usuarios.