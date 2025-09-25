La Orquesta Vulkano actúa este jueves en una localidad de 5.645 habitantes Este municipio fue muy importante en España durante la Edad Media

A. Pedroche Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:22 Comenta Compartir

En España hay varias orquestas de mucho nivel que hacen las delicias del público con sus actuaciones. Normalmente sus shows se incluyen dentro de las fiestas patronales de alguna localidad. Interpretan canciones conocidas por todos y animan a todo aquel que quiere pasar un rato divertido. Una que cuenta con más de 15 años de experiencia y cuya popularidad ha crecido bastante en los últimos tiempos es la Orquesta Vulkano. Su nombre ha acaparado titulares en los últimos meses debido a la polémica suscitada por la cancelación de su actuación en Arrigorriaga.

El grupo está compuesto por más de 20 personas entre músicos, cantantes y bailarines. Sus creadores son los hermanos Carlos y Alberto Rozas. Venían de una orquesta y, tras algunos problemas, decidieron formar la suya. Poco a poco comenzaron a hacerse un nombre y se han convertido en uno de los grupos más importantes.

Actualmente se encuentra en su gira 'Hell o Win'. Este mes de septiembre ha tenido actuaciones en todo el país. De cara a este jueves, 25 de septiembre, Vulkano actuará en Llerena (Badajoz). Esta localidad extremeña cuenta con 5.645 habitantes, pero su historia es muy importante. Especialmente durante la Edad Media.

A fines del siglo XV Llerena era un ejemplo de tolerancia interreligiosa, como refleja la apertura de un colegio de traductores. La orden de expulsión de los judíos en 1492 y la llegada de la Inquisición en 1508 cambiarían las tornas: la jurisdicción del Tribunal del Santo Oficio sería la tercera más grande de España, y según algunos historiadores, su agresividad superó todo lo imaginable, al punto que diezmó las poblaciones de las vecinas Fregenal de la Sierra, Alburquerque y Cabezuela del Valle. Llegó a ser la segunda localidad extremeña más poblada solo por detrás de Badajoz.

Otras actuaciones de la Orquesta Vulkano

- 26 de septiembre: Navalmoral de la Mata (Cáceres)

- 27 de septiembre: Brea de Aragón (Zaragoza)

- 28 de septiembre: Corella (Navarra)

- 29 de septiembre: Pantoja (Toledo)

Temas

Bandas de Música