Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Orquesta Panorama en una de sus actuaciones. LP

La Orquesta Panorama anuncia un «evento histórico» para este martes: «Por primera vez en exclusiva»

Competirá contra su versión renovada, Panorama City

J.Zarco

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 17:53

Comenta

La Orquesta Panorama ha anunciado a través de sus redes sociales que este martes 7 de octubre llega un evento histórico. Por primera vez se unen en la Sala G Panorama y Panorama City en un mismo escenario y en una noche «única, llena de espectáculo, energía y el mejor show que solo ellos saben dar».

A las 21:45 en la televisión de Galicia compiten Panorama y su versión renovada, Panorama City, un proyecto con «distintos artistas, distintos escenarios, misma esencia y un único objetivo: hacer de tu fiesta una noche inolvidable», según señalaron Manuel Garrido, Lito, y Basty, sus creadores.

Panorama City cuenta con Crislo como artista estrella, después de una extensa trayectoria en el mundo de las orquestas. «Duelo épico: Panorama vs Panorama City nunca visto antes. Nosotros somos la versión nueva y renovada, los hijos rebeldes de Panorama de toda a vida. Y vamos a machacar a nuestros padres, claro que sí. ¿De que lado estás tú?, ha escrito en redes sociales.

Panorama City ya había actuado recientemente en localidades como Villar-Crecente el pasado 4 de octubre y Ponteareas el 29 de septiembre. Por su parte, la Orquesta Panorama sigue con su gira prevista para el mes de octubre y este miércoles 8 de octubre estará en Cullera (Valencia) y el jueves 9 en Sagunto (Valencia).

El viernes 10 no fallará en Torre Pacheco (Murcia) y el sábado 11 regresará a la provincia de Valencia para estar en Tavernes de la Valldigna. Después quedarán tres shows, el 16 en Entrambasaguas (Cantabria), el 17 en Mogadouro (Portugal) y el 24 en Hellín (Albacete).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  4. 4 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  5. 5 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  8. 8 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  9. 9 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  10. 10 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama anuncia un «evento histórico» para este martes: «Por primera vez en exclusiva»

La Orquesta Panorama anuncia un «evento histórico» para este martes: «Por primera vez en exclusiva»