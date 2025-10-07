La Orquesta Panorama anuncia un «evento histórico» para este martes: «Por primera vez en exclusiva» Competirá contra su versión renovada, Panorama City

J.Zarco Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 17:53 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

La Orquesta Panorama ha anunciado a través de sus redes sociales que este martes 7 de octubre llega un evento histórico. Por primera vez se unen en la Sala G Panorama y Panorama City en un mismo escenario y en una noche «única, llena de espectáculo, energía y el mejor show que solo ellos saben dar».

A las 21:45 en la televisión de Galicia compiten Panorama y su versión renovada, Panorama City, un proyecto con «distintos artistas, distintos escenarios, misma esencia y un único objetivo: hacer de tu fiesta una noche inolvidable», según señalaron Manuel Garrido, Lito, y Basty, sus creadores.

Panorama City cuenta con Crislo como artista estrella, después de una extensa trayectoria en el mundo de las orquestas. «Duelo épico: Panorama vs Panorama City nunca visto antes. Nosotros somos la versión nueva y renovada, los hijos rebeldes de Panorama de toda a vida. Y vamos a machacar a nuestros padres, claro que sí. ¿De que lado estás tú?, ha escrito en redes sociales.

Panorama City ya había actuado recientemente en localidades como Villar-Crecente el pasado 4 de octubre y Ponteareas el 29 de septiembre. Por su parte, la Orquesta Panorama sigue con su gira prevista para el mes de octubre y este miércoles 8 de octubre estará en Cullera (Valencia) y el jueves 9 en Sagunto (Valencia).

El viernes 10 no fallará en Torre Pacheco (Murcia) y el sábado 11 regresará a la provincia de Valencia para estar en Tavernes de la Valldigna. Después quedarán tres shows, el 16 en Entrambasaguas (Cantabria), el 17 en Mogadouro (Portugal) y el 24 en Hellín (Albacete).