La Orquesta Panorama durante una actuación. Imagen de archivo. Jose Prieto

La Orquesta Panorama actúa este sábado en un pueblo de apenas 4.000 vecinos famoso por sus palacios

El grupo gallego enfila el ecuador del mes de agosto con la vista puesta en diferentes puntos de la geografía nacional

D. Merino

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:55

La Orquesta Panorama enfila el ecuador del mes de agosto, el más potente de la temporada, con la mente puesta en varios puntos de la geografía nacional. El grupo gallego liderado por el incombustible Lito Garrido dijo adiós el pasado viernes a su tierra natal para visitar más de una decena de municipios del resto de la Península Ibérica.

La primera actuación fuera de Galicia de la Orquesta Panorama será este sábado 16 de agosto en el municipio de apenas 4.000 habitantes de Vegadeo en Asturias coincidiendo con sus fiestas patronales. La considerada por muchos 'mejor orquesta de España' promete emociones fuertes a los asistentes que acudan en la noche para disfrutar de un espectáculo de música y sonido de más de tres horas de duración.

Como suele ser habitual, más de una veintena de artistas subirán al escenario para ofrecer los mejores temas musicales del verano y otros clásicos de ayer y hoy. Todo ello antes de proseguir con las actuaciones de agosto del Epic Tour 2025 de la Panorama que tendrán el 17 en Portonovo (Pontevedra) y el 18 en Guijuelo (Salamanca) antes de la única jornada de descanso de todo el mes de agosto.

Además, en la última semana de agosto el grupo gallego visita la Comunitat Valenciana con una doble parada en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

15 - Betanzos (A Coruña)

16 - Vegadeo (Asturias)

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

